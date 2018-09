Estación Espacial Internacional: por qué Rusia asegura que el agujero en una de sus naves “fue deliberado”

El agujero detectado hace unos días en una nave espacial atracada en la Estación Espacial Internacional (EEI) fue hecho con un taladro y pudo haber sido “deliberado”.

Al menos así lo asegura Dmitry Rogozin, el jefe de la agencia espacial civil de Rusia, Roscosmos.

El agujero fue detectado la semana pasada en la nave Soyuz MS-09 por miembros de su tripulación, quienes usaron cinta para sellar el orificio después de que causara una pequeña pérdida de presión.

Rogozin agregó que hubo “varios intentos de perforación” y que el taladro parecía haber sido sostenido por una “mano vacilante”.

El impacto de una pequeña roca espacial (un micrometeorito) o una pequeña porción de desechos orbitales contra la nave han sido descartados como los causantes del agujero.

Actualmente hay seis tripulantes a bordo de la Estación Espacial Internacional: tres estadounidenses, dos rusos y un alemán.

Según Rogozin, una comisión tratará de identificar al culpable. También dijo que se trata de un “asunto de honor” para la empresa rusa Energiya, la responsable de construir la nave Soyuz.

El agujero está localizado en una sección de la nave que no será utilizada para transportar astronautas a la Tierra.

ISS Leak summary:

First thought was MMOD strike.

Then NASA released pics. Lots of people: "Hmmm, doesn't look like MMOD". NASA deleted the photos.

Top Russian news site RIA NOVOSTI reported – via sources but apparently confirmed by Mr. Rogozin – it was a drill hole. pic.twitter.com/520kHK0TMc

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) September 3, 2018