Aumenta la lista de médicos despedidos en hospitales de Estelí

El pediatra Carlos García, la especialista en dermatología, Gladis Rosales Mondragón, y el médico interno y cardiólogo, Fausto Cardoza, se sumaron este jueves a la lista de médicos despedidos en la ciudad de Estelí. En total, suman diez médicos y una enfermera, los que han sido despedidos de los hospitales de La Trinidad y Estelí.

García, quien fue guerrillero, asegura que tiene 32 años de ser médico y fungió como director del hospital San Juan de Dios en Estelí, y nunca había tratado de forma discriminatoria a los trabajadores.

“La población nos conoce bien, tenemos años de trabajar en el hospital y quienes mejor tratamos a los pacientes somos nosotros, pero quienes están maltratando a los pacientes es el Ministerio de Salud porque está nombrando médicos que incluso no deberían estar ejerciendo como médicos porque fueron aplazados hasta por dos años en la carrera de medicina cuando hicieron el internado y esos son los que están atendiendo a la población, incluso cirujanos que no saben operar, pero ni una vesícula. Son un fraude para el Estado”, expresó García.

La doctora Rosales denunció la injusticia cometida por los directores del hospital contra su persona, porque saben de fondo que la causa de su despido es por razones políticas.

“Yo lo que hice fue protestar por la no atención de todas las personas y yo me paré y le dije al doctor: ‘yo como cristiana y por mi juramento hipocrático no puedo quedarme callada y aquí se debe atender a moros y cristianos… presumo que fue por eso mi despido’”, sostuvo Rosales.

Los galenos denunciaron su caso ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en Estelí.

Despedida por vestimenta inadecuada

Este miércoles recibieron la carta de despido la pediatra Elieth Centeno, la médico cirujano general, Fabiola Olivas, y la enfermera Tania Jullisa Urbina González, quienes laboraban en el hospital San Juan de Dios. A Centeno la despidieron porque, supuestamente, usaba vestimenta inadecuada para el trabajo y por faltas en los horarios de trabajo.

En tanto a Urbina su despido se debió a ausencias, llegadas tardes y abandono del servicio. “A través de la presente me permito comunicarle que el equipo de dirección de este centro hospitalario ha tomado la decisión de cancelación del contrato laboral a partir de esta fecha por incurrir en indisciplina laboral como ausencias injustificadas, llegadas tardes y abandono del servicio en horas laborales por más de una hora dejando a los pacientes sin atención”, se lee en el único párrafo de la carta de despido de Urbina.

Una epidemia

Un médico dijo que es una epidemia de faltas disciplinarias por llegadas tardes y maltrato a los pacientes la que se ha desatado en los hospitales, tras enterarse del despido de las galenas y la enfermera.

“Realmente es la nueva epidemia en los hospitales de Estelí y que al parecer está afectando a todo el país”, dijo el médico que asegura que cada día que pasa se van sumando más personas al ejército de los desempleados de Nicaragua.