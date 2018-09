Hospital San Juan de Dios cerró sus puertas a heridos durante la represión en Estelí

A partir del 19 de abril la represión en Estelí fue fuerte y dejó muchos heridos, pero “se cerraron las puertas del hospital (Juan de Dios)” y además permaneció “sitiado por paramilitares,que como andan pasamontañas no tengo entendido si son paramilitares del hospital o son personas ajenas al hospital, lo que si se es que salieron del hospital y estaban detrás de la puerta de patología”.

El relato lo hace la pediatra Eliet Centeno, una de los cuatro médicos despedidos en el Hospital San Juan de Dios de Estelí de ocho que mandó a cesantear con diferentes argucias el Silais de ese departamento. Los otros cuatro corresponden al hospital de La Trinidad.

Centeno insistió en que los paramilitares mantuvieron sitiado el centro hospitalario. “El hospital era como el centro de mando, una de las de limpieza del área de dirección, típico, todos los días les iba a dejar comida a los policías cuando quitaron los tranques y se ponían a bailar canción el comandante se queda”, dijo Centeno quien cuestionó el alegato de que no se puede hacer proselitismo político dentro de la unidad de salud, cuando ellos “te ponen banderas, música revolucionaria”.

“Se aplica para nosotros, no estoy diciendo que soy de algún partido político, porque yo simplemente amo a Nicaragua, yo soy Azul y Blanco, no soy liberal, ni sandinista, ni soy ni la chicha ni limonada (…) yo simplemente quiero vivir en un país en donde se pueda respirar. Yo no tengo por que sentirme cohibida para decir lo que no está bien”, refirió Centeno.

Tres de los despedidos en Estelí fueron mujeres: una pediatra, una médico general y una otorrinolaringóloga. Las tres denunciaron su caso ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), y rechazan los argumentos utilizados por las autoridades para despedirlas como por su vestimenta o por llegadas tardes.

“No me siento avergonzada porque me hayan dado esta carta”, expresó Centeno quien refirió que en su momento “ellas enfrentaron al hospital por el hecho que hubiesen cerrado el hospital para atender a los heridos y dirigieron una carta a la subdirección que negó este hecho, “cuando hay videos que lo demuestran”. Y no aceptó la carta.

Intentaron que firmaron páginas en blanco

A su vez, sostuvo Centeno advirtieron que en caso que estuviesen de turno y ocurría un enfrentamiento abrirían las puertas. Pero “ellos (los paramilitares) te sitiaban”, o les sacaban, o no dejaban salir las ambulancias.

Centeno relató que incluso en el hospital les quisieron hacer firmar unas hojas en blanco de una carta sin membrete en la que ellos confirmaban que “no habían cerrado el hospital”.Pero ella se negó a firmar.

“Quién me garantiza que esta hoja de firmas no se las va a colar a algo más y vas a decir que nosotros hicimos algo”, señaló Centeno, quien describió otros hechos que le llamaron la atención como la firma en páginas en blanco y sin membrete de supuestos listados de asistencias a capacitaciones. “Pero no dice asistencia a qué. Las hojas no están membretadas empieza ese confrontamiento”.

Y si esta firma la utilizan para testificar en contra de tantos presos que tenés allí y yo voy aparecer de testigo”, sostuvo Centeno.

La médico general Mayra Luz Galeano, por su parte alegó “si he maltratado, si llegué tarde ¿por qué nunca tuve un llamado de atención?”.

Galeano apuntó que extrañamente en las evaluaciones a su desempeño que le hacían cada año la nota más baja que recuerda que recibió fue de 95.

El 20 de abril cuando murieron varios jóvenes autoconvocados por la represióna así como el 30 de mayo, ella no estaba de turno pero la llamaron y se presentó a brindar atención y aclaró que esto fue tanto a orteguistas como a estudiantes.

“Hicimos de todo para salvar la vida (…) ¿cuál fue mi delito? ¿Haber atendido? yo no me siento ni golpista, ni criminal, igual soy militante sandinista lo único que hice fue atender a pacientes y jamás voy a estar de acuerdo que no voy atender, ni tengo que preguntar a las personas ¿qué partido político es? no va conmigo”, afirmó Galeano.

“En ningún momento somos terroristas, no somos golpistas como se no ha tipificado, somos médicos, somos profesionales de la salud y que nosotros estamos para atender a cualquier paciente de cualquier partido político, cualquier religión sexo”, reiteró Galeano.

Demandarán reintegro

El procurador laboral de la CPDH, José Antonio López, consideró que esto demuestra que el Ministerio de Salud sigue violentando el convenio colectivo firmado por su titular Sonia Castro y Gustavo Porras, por la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), y que dijo es una situación sistemática.

En el caso de los señalamientos de maltrato, “para que se pueda demostrar, se tiene que identificar a la persona con nombre y apellido”, sostuvo López.

La CPDH acompañará a los médicos en su demanda de reintegro conforme a la ley, pues se trata de despidos realizados de forma caprichosa y antojadiza, no hay un asidero legal. Además que los cesanteados no fueron sometidos al proceso establecido por la ley de pasar por una comisión bipartita o tripartita. Y en este caso debe haber una autorización del Ministerio del Trabajo. Por tanto la carta les entregaron es nula, indicó López.

El doctor José Antonio Vásquez, de la Asociación Médica Nicaragüense dijo que los médicos son criminalizados por levantar la voz, “diciendo basta ya”. Y destacó que la demanda de la Asociación será el reintegro y la indemnización de los cesanteados pues los despidos son injustificados.

De los 240 despidos entre médicos y paramédicos, dijo Vásquez, en su mayoría son especialistas con más de 20 años de experiencia, que tendrá efecto epidemiológico en la población y que ya se ha visto en las primeras muertes.

Recordó Vásquez que la Ley General de Salud establece que la atención debe ser de calidad “pero cuál es la calidad que se le está dando a nuestra población, despidiendo a nuestros profesionales con basta experiencia?”.

Entre las especialidades que mencionó resaltan urología, gastroenterología, cirugía, endoscopía, entre otros para lo cual muchos de los profesionales fueron hacer especialidades al exterior y para lo cual les llevó entre 14 y 16 años.