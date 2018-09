Luis Galeano: “No poder tocar la guitarra es una de mis frustraciones”

Luis Galeano tiene 40 años y es originario de Managua. Hace 19 años inició en el periodismo y hace 6 con el programa de entrevistas televisivo Café con voz.

Confiesa que se come las uñas. Ha estado a punto de morir en tres accidentes de tránsito distintos y unas de sus frustraciones es no poder tocar la guitarra.

¿Sabe por qué le pusieron su nombre?

Por mi papá, se llamaba Luis.

Defínase en una palabra.

Inconforme.

¿Qué quería ser cuando era niño?

Arquitecto, pero me di cuenta que los trazos no son lo mío.

Algún momento vergonzoso en televisión.

Bromas improvisadas que me hacen sonrojar.

¿Qué es lo primero que hace al levantarse?

Ver noticias.

¿Toca algún instrumento?

No poder tocar la guitarra es una de mis frustraciones, a pesar de que me gusta tanto la música. Todavía no renuncio (a aprender).

¿Qué personaje nicaragüense le gusta?

Al margen de cómo lo han utilizado, Sandino. Para mí es un símbolo de nacionalismo y defensa de nuestro país.

¿Ha estado a punto de morir?

Sí, tres veces. En tres accidentes de tránsito distintos.

¿Cuánto tiempo se demora arreglándose?

Creo que bastante rápido, en 30 minutos estoy listo.

¿Canta en la ducha?

No solo en la ducha, si me ponen en un karaoke, lo hago también.

Un olor que lo traslade a su infancia.

El café.

Alguna manía o hábito extraño.

Es una mala manía, comerme las uñas.

Si solo pudiera salvar un objeto de su casa en un incendio, ¿cuál sería?

Creo que los álbumes encierran tantas cosas que buscaría como conservar uno.

¿Qué es lo que más le gusta del periodismo?

La adrenalina que despierta. Además del compromiso que tenemos con la gente. Eso me hace sentirme comprometido.

Música favorita.

Pop y salsa.

Un pasatiempo.

Leer.

Un libro.

El padrino.