“Shadow”: largometraje sobre uno de los periodos más sangrientos de China

Tras su estreno en la Mostra de Venecia, el director chino Zhang Yimou trae hoy al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) su largometraje épico Shadow sobre uno de los periodos más sangrientos de la historia de China.

Shadow, interpretada entre otros por Deng Chao, Sun Li y Zheng Kai, es uno de los dos estrenos programados hoy por TIFF en la sección de Galas, reservada por la organización del festival canadiense para las películas más destacadas de cada jornada y con aspiraciones a llegar a los óscar.

La segunda cinta del programa de Galas es The Public, del director estadounidense Emilio Estevez, en la que también interviene como actor junto a Jacob Vargas, Gabrielle Union, Taylor Schilling, Jeffrey Wright, Christian Slater, Jena Malone y Alec Baldwin.

Con Shadow, Zhang Yimou ha vuelto a asombrar a la crítica y al público rodando una película, donde el claroscuro predomina en su iluminación, frente los rojos que caracterizaron algunos de sus anteriores filmes, como Hero (2002) o “La casa de las dagas voladoras” (2004).

Esta vez, el director chino narra la batalla en uno de los reinos chinos y las intrigas palaciegas paralelas a las que se tiene que enfrentar un brillante estratega militar para conquistar una ciudad amurallada.

Mientras, The Public es una exploración de algunos de los problemas sociales más graves que afectan hoy en día a Estados Unidos: las enfermedades mentales, los sintecho y la utilización de la Policía para reprimir a las poblaciones más marginadas.

Si The Public no parece que vaya a llegar a la carrera de las preciadas estatuillas doradas de Hollywood, la que sí que podría hacerlo es A Star is Born, aclamada hoy por la crítica tras ser protagonista ayer de la sección Galas del TIFF.