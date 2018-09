Alcalde orteguista llama a “neutralizar y aniquilar” a los autoconvocados en Jinotega

Leónidas Centeno Rivera, secretario político del partido de gobierno y alcalde de Jinotega, instó a sus simpatizantes a monitorear las actividades de los autoconvocados en sus barrios y comunidades y “neutralizarlos y aniquilarlos”.

Así lo dijo el alcalde orteguista el domingo en su discurso de cierre de la caravana “por la reconciliación, el trabajo, la paz y el bienestar”.

“Cualquier intento golpista para realizar cualquier actividad lo neutralicemos y lo aniquilemos, porque aquí no pudieron ni podrán jamás derrotar a este pueblo, a este gobierno ni mucho menos sacar huyendo a nuestro comandante Daniel Ortega”, manifestó Centeno a los participantes de la caravana, que fueron transportados en vehículos del Estado.

Centeno lleva tres períodos fungiendo como edil de Jinotega y es considerado por la oposición como un “pequeño dictador”.

Movimientos reaccionan

Los autoconvocados y la Alianza Cívica de Jinotega tacharon las palabras de Centeno como una clara amenaza hacia la integridad física, moral y psicológica de quienes no comparten la ideología del partido de gobierno.

“Él (Centeno) sigue intimidando, sigue creyendo que porque no se realicen actividades en Jinotega es porque ya nos conformamos, eso no es así. Él y sus esbirros siguen secuestrando chavalos y despidiendo a profesionales, los jinoteganos no olvidamos y esa amenaza tampoco la vamos a pasar por alto”, mencionó uno de los miembros del movimiento estudiantil 19 de abril de Jinotega, quien por seguridad prefirió omitir su nombre.

“Este hombre está diciendo que los orteguistas tienen que vigilarnos a todos y buscar como aniquilarnos, él nos está amenazando, hay muchas familias que siguen sufriendo el asedio y Leónidas llama a que sigan asediando y que neutralicen, es decir que nos agredan por pensar diferente”, denunció otro manifestante, quien ha denunciado que en barrios como el 19 de julio y barrio Centroamérica han estado secuestrando jóvenes que andan en las calles.

