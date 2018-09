LA PRENSA iniciará pronto la suscripción digital

Desde la llegada del internet hasta hoy, el Diario LA PRENSA ha llevado a sus lectores todo su contenido de forma gratuita. Sin embargo, en los últimos tiempos, el modelo de negocios ha venido cambiando, el declive de la publicidad y la llegada de gigantes como Facebook y Google al mercado de la publicidad digital han obligado a los medios de todo el mundo a buscar nuevas formas de permanencia en el mercado. LA PRENSA no es la excepción y próximamente implementará la suscripción digital por una modesta suma.

Jaime Chamorro Cardenal, director del Diario y presidente de la Junta Directiva de LA PRENSA, explicó que la suscripción digital es una manera de enfrentar la caída en ingresos publicitarios y poder continuar llevando a los nicaragüenses, dentro y fuera del país, información en la que pueden confiar. “El ingreso publicitario para los medios se ha esfumado, pero la misión de producir contenido de calidad, con rigurosidad y profesionalismo, sigue intacta”, expresó.

Hacer periodismo de calidad consume gran cantidad de recursos económicos, “generar contenido de calidad, con profesionalismo y credibilidad tiene un costo que anteriormente estaba asumido por la publicidad del Diario impreso, además, los ingresos por publicidad en el área digital han sido monopolizados por los gigantes tecnológicos como Google y Facebook, que no producen contenido”, comentó Hugo Holmann, gerente general de Grupo Editorial LA PRENSA.

Una tendencia mundial

La suscripción digital es una tendencia mundial y ya en América Latina y el Caribe hay países que llevan años implementándola, como es el caso de El Nuevo Día, de Puerto Rico; el Espectador, de Colombia; Clarín, de Argentina, y La Nación, de Costa Rica. En Nicaragua, LA PRENSA se vio obligada a acelerar el proceso por las circunstancias que está viviendo el país y que ocasionó que la publicidad, que ya venía bajando, se desplomara de manera dramática, dijo Holmann.

“La información de calidad construye ciudadanía”

Chamorro Cardenal comentó que los lectores podrán escoger entre varias ofertas o paquetes, pero que en todos los casos el precio viene siendo prácticamente simbólico cuando se calcula por día, sobre todo porque “se trata de mantener acceso a noticias, investigaciones, análisis y opinión que son fundamentales para una ciudadanía saludable. La información responsable y el debate de ideas que promueven los medios de comunicación construyen ciudadanía, la cual es la base de la democracia. Sin una ciudadanía informada no se puede pensar en una sociedad democrática y tolerante donde se debaten las ideas”, enfatizó Chamorro.

Chamorro considera que “la extinción de los medios de comunicación es un lujo que la civilización no se puede dar” y por eso hoy LA PRENSA está siguiendo la ruta que ya tomaron otros grandes medios de comunicación del mundo, como el New York Times y el Financial Times, para poder continuar llevándoles noticias veraces, confiables y útiles a sus lectores.

Marling Rodríguez, gerente de mercadeo de Grupo Editorial LA PRENSA, explicó que con este paso LA PRENSA enfrenta las dificultades de la industria y Nicaragua pasa a formar parte de ese grupo de países en los que sus medios de comunicación inician un nuevo modelo de negocio para continuar a la vanguardia de la defensa de la libertad y la democracia. “Este paso es también nuestro compromiso con los lectores de mantenerlos informados y llevarles contenido exclusivo, especializado y de calidad”, dijo.

Variedad de opciones

Los lectores tendrán tres paquetes a elegir: Básico mensual con acceso ilimitado a las noticias diarias y publicaciones exclusivas de LA PRENSA; Premium mensual, con acceso a LA PRENSA y los productos de alta calidad como son Magazine digital y la Revista Domingo digital, y Premium anual, que le permitirá acceder a LA PRENSA, Magazine digital ilimitado, E paper, Revista Domingo, LA PRENSA Club y acceso al archivo de LA PRENSA.

De igual manera, podrán solicitar a nuestro centro de llamadas la tradicional suscripción a LA PRENSA impresa, o bien la suscripción puede ser mixta.

“Quienes no adquieran una suscripción y solo mantengan el registro gratis con LA PRENSA, podrán continuar leyendo nuestro contenido, con acceso hasta un máximo de diez noticias al mes, siempre que estas no sean contenido exclusivo de un paquete de suscripción”, afirmó Rodríguez.

Holmann expresó que confían en que los lectores, dentro y fuera del país, recibirán esta propuesta con el ánimo de apoyar a los medios de comunicación independientes, que son los que defienden el derecho a informar y estar informados.

Contenido que instruye y forma

Los lectores podrán adquirir suscripciones que incluyen las Revista Domingo y Magazine, ambas de gran valor periodístico.

La Revista Domingo ofrece contenido exclusivo, tratamiento a profundidad de los temas de actualidad, entrevistas a especialistas sobre la coyuntura del momento, perfiles de personalidades que influencian la agenda informativa y además la sección de humor político El Azote.

Por su parte, Magazine es una revista de alta calidad elaborada por periodistas especializados en crónicas, entrevistas y reportajes. De manera que una suscripción con acceso a Magazine brinda a los lectores trabajos a profundidad sobre la historia política de Nicaragua, artículos exclusivos que no encuentran en ningún otro medio del mundo, temas polémicos que en su momento no pudieron ser relatados con objetividad por las condiciones de guerra, dictadura y censura en que tuvieron lugar.

Magazine también ofrece un archivo con más de mil reportajes que no pierden vigencia y que enriquecen el bagaje cultural y conocimientos de historia de sus lectores.

