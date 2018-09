Apelan sentencia condenatoria del caso Ángel Gahona

Los abogados de los blufileños Brandon Lovo y Glen Slate condenados por el asesinato del periodista Ángel Gahona, en agosto pasado, presentaron este lunes 10 de septiembre los recursos de apelación contra la sentencia condenatoria que dictó el juez Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua.

En dicha sentencia, el judicial condenó a Brandon a 23 años y 6 meses de prisión por asesinato, lesiones graves, portación ilegal de arma de fuego y exposición de personas al peligro, mientras que a Glen lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por cómplice.

Ambos recursos de apelación rechazan las violaciones a los derechos constitucionales de los procesados así como la inobservancia al debido proceso y las violaciones a las normas penales de forma y de fondo.

Según los abogados el agravio principal de dichas apelaciones está en la incapacidad de la Fiscalía de probar los hechos acusados a los dos afrodescendientes.

“El Ministerio Público no logró demostrar que Brandon disparó porque ningún testigo lo señala. Además, no logró demostrar si quiera que estaban en la posición de donde suponen salió el disparo porque el mismo juez reconoce que en le video que mostraron en el juicio solo se logra ver una silueta de donde sale la chispa del disparo, es decir no se identifica quien dispara”, dijo Maynor Curtis, una de las defensas.

Otra inconsistencia en la tesis probatoria de la Fiscalía es que en la ilustración de línea de tiro, se les imputa a los jóvenes estar supuestamente ubicados a 1.05 metros del costado oeste de la antigua discoteca Bacu, (parte trasera de la antigua discoteca Bacu) y en ese lugar Glen supuestamente le entrega a Brandon la escopeta hechiza para dispara en dirección sur a una distancia de 69 metros.

Contrario a esto, durante el proceso, la Fiscalía intentó probar que Brandon y Glen estaban ubicados en el costado este de la discoteca Bacu, (lugar distinto al de la acusación) y que supuestamente Glen le entrega a Brando la escopeta hechiza e inmediatamente dispara con dirección norte. “Con solo eso hay una duda razonable que beneficia a los muchachos”, dijo Curtis.

Viuda rechaza fallo

Ángel Gahona fue asesinado de un disparo el 21 de abril, cuando daba cobertura a las protestas cívicas contra las reformas a la Ley del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la cual fue derogada en ese mismo mes ante la presión social.

Migueliuth Sandoval, viuda de Gahona, mantiene que no está conforme con el juicio y sostiene que el verdadero asesino de su esposo es un policía, al que las autoridades están encubriendo.