Sacerdote Edwin Román califica como “vulgar” al comisionado general Ramón Avellán

La disposición del designado presidente por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, de ratificar al cuestionado comisionado general Ramón Avellán, como subdirector de la Policía Nacional, fue motivo de críticas en el país.

Uno de ellos es el párroco de la iglesia San Miguel, de Masaya, Edwin Román, quien el domingo sufrió en carne propia el comportamiento de Avellán, a quien califica como “vulgar”. El sacerdote dijo que no está de acuerdo con el cargo que el jefe policial ostenta dentro de esa institución.

Avellán irrespetó al sacerdote, que únicamente se le acercó para solicitarle que bajaran el volumen al sonido que le habían colocado en las cercanías de la iglesia y le permitieran efectuar su celebración religiosa. Pero en lugar de eso, Avellán “se dirige donde mí. Me da un empujón en el hombro derecho y me dice cura h de p, y otras cosas que no puedo decir (..) metete a tu iglesia y comete todas esas galletas (hostias)”.

Ante la reacción de Avellán, el padre Román le espetó: “a ese que tu llamas galleta es el que te puede salvar”.

Fue tanto el irrespeto de Avellán que, en un momento, le gritó al sacerdote que estaba borracho. Pese a las ofensas de Avellán y el asedio de los paramilitares no evitó que el cura le exigiera respeto para él y “su feligresía y le hice ver que porque anda con ese uniforme y esa arma vos y tu gente se hacen los valientes, pero vos sin esa arma, vos y tu gente no son nada ustedes”, dijo.

A través de su cuenta de Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que el padre Román es beneficiario de medidas cautelares, “por eso exhorta al Estado de Nicaragua a asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal del religioso de conformidad con estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos”. Y que el sacerdote dice agradece, “pero no vienen a ser un chaleco antibala”.

El sacerdote Román cuestiona que Avellán fue nombrado hijo dilecto de Masaya sin el reconocimiento de la población, e igual lo ratifican como subdirector de la Policía. Aunque aclara que tampoco le toma de sorpresa esto, pues recordó que la institución que debería estar al servicio del pueblo es parcializada y además el que está al mando del país “no ha sido elegido democráticamente”.

Sobre Avellán, dijo Román es “un hombre que no tiene sensibilidad, muy triste porque no tiene a Dios en su corazón”. El padre salesiano César Augusto Gutiérrez, de la Iglesia San Sebastián en Monimbó, y quien debió exiliarse por haber recibido amenazas de muerte y cárcel, ya que lo acusarían por financiar el terrorismo, expresó que le duele el asedio contra el sacerdote Román, del quien aseguró que cuenta con el apoyo de la Iglesia y el pueblo creyente y fiel.

“Son condenables las acciones de quien por su preparación y su oficio debería estar para defender la justicia, para proteger la vida y la dignidad de todo ser humano, y al contrario, se han puesto a defender intereses particulares aún a costa de vidas humanas”, expresó el cura respecto a la agresión directa perpetrada por el Comisionado Avellán contra el padre Román, en Masaya.

En un video que circula en redes sociales, se observa como un grupo de fanáticos pro gobierno le gritan al sacerdote Román “golpista”, “terrorista”, siguiendo la línea del partido de gobierno.

La Iglesia Católica ha jugado un rol clave desde el 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra Ortega. Se han hecho del lado del pueblo frente a los represores.

Premiado por ejercer represión

El nombre del comisionado general Ramón Avellán no se puede deslindar de la represión vivida por los masayas ,desde abril hasta la fecha. Al menos se contabilizaron 35 víctimas mortales dejadas por la violencia gubernamental en esa ciudad, ubicada al oriente del país.

El hombre que ha sido designado como subdirector de la Policía Nacional y también declarado como hijo dilecto de Masaya por la comuna sandinista, es el que mantiene una férrea vigilancia en la ciudad para evitar cualquier intento de protesta contra el régimen orteguista.

Masaya fue una de las ciudades que más resistió a la represión gubernamental, por medio de barricadas en todos sus puntos cardinales, las cuales eran cuidadas por jóvenes que vigilaban día y noche; varios de ellos están presos y otros, están huyendo por el temor de ser encarcelados.