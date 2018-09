" " Fenifut considera declaraciones de Juan Barrera como "medida de presión para conseguir premios estratosféricos"

Un duro comunicado emitió la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) contra el capitán de la Selección de Futbol, Juan Barrera. La nota de prensa enviada a LA PRENSA este miércoles por la noche se titula “aclaración a Barrera y Duarte”, pero su contenido es más dirigido al jugador, quien habló en nombre de sus compañeros y cuerpo técnico señalando la falta de logística en el viaje a San Vicente y las Granadinas por la Liga de Naciones Concacaf, algo que también criticó el seleccionador Henry Duarte, quien cansado de vivir eso desde 2015 duda en renovar su contrato.

El comunicado de la Fenifut constante de 15 puntos y 13 son respuestas al capitán sobre diversos puntos que expuso. Barrera señaló un sinnúmero de aspectos que al final de su nota de prensa la Fenifut los entendió como una medida de presión para conseguir una respuesta positiva en la negociación por los premios en esta fase clasificación.

“Invitamos al jugador Juan Barrera a reflexionar sobre sus declaraciones, ya que ellas no contribuyen al buen desarrollo de nuestro futbol, por lo que consideramos una medida de presión para conseguir una respuesta positiva a su solicitud de viáticos y premios estratosféricos fuera del alcance de Fenifut y lejos del contexto general del deporte y nuestro país”, expone al final.

Mismo problema

El capitán de la Selección mencionó que le habían mandado una propuesta de premios a la federación por cumplir los objetivos en la eliminatoria de la Liga de Naciones Concacaf, pero la contra oferta no llegó ni les dijeron nada al respecto los federados. Ahora la Fenifut atiza la situación con este comunicado porque hasta el seleccionador apoyó el reclamo de los jugadores.

No es la primera vez que los seleccionados y Fenifut pasan una situación similar. En julio 2017, previo a la Copa Oro, los jugadores hicieron huelga con el apoyo del seleccionador para establecer una tarifa de premios fija por participar en cada evento incluyendo este torneo. Los jugadores en ese momento lo que querían era tener esa tabla de incentivos que poseen todas las selecciones del mundo, sin embargo la Fenifut.

A continuación el comunicado de la Fenifut:

Aclaraciones a Barrera y Duarte

Por este medio la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) hace del conocimiento de la Prensa Deportiva Nacional, Corresponsales Extranjeros, Medios de Comunicación y Opinión Pública en General su posición sobre la Selección Nacional de Fútbol, Categoría Mayor, a propósito del Partido contra San Vicente & Las Granadinas, este sábado 8 de septiembre en la Liga de Naciones de Concacaf.

Sobre las declaraciones del jugador Juan Barrera al Diario La Prensa en Edición Digital publicada el 10 de Septiembre e Impresa el 11 de septiembre, escrito por Nectalí Mora:

1. Barrera habla en nombre de Jugadores y Cuerpo Técnico… Al respecto, técnicos que hicieron el viaje nos han dicho que no comparten esas declaraciones.

2. Barrera señala que el equipo viaja sin Utilería o con Utilería Incompleta… FALSO, es lo que siempre se prioriza en cada viaje y Micro Ciclo. FENIFUT no escatima en llevar a un utilero ni contratar Lavanderías en Hoteles o Dry Cleaning… La delegación viaja con Medicamentos, Ultrasonido, Desfilbrador, Termo, Camilla; dos juegos de uniformes juego, tres de entrenamiento y dos de presentación (para el viaje); el emplasticado de todas estas maletas en Trinidad y Tobago para el viaje de regreso, por ejemplo, tuvo un costo de 320 dólares estadounidenses. También se llevaron veinte (20) balones oficiales, 14 de los cuales fueron donados, al final del juego, a la Federación de San Vicente.

3. Barrera señala que el segundo grupo no descansó y que tardó más de 30 horas en llegar. ACLARAMOS que de esas 30 horas, 15 la pasaron en el Hotel Wyndham Albrook… El Primer Grupo (15 personas: 13 jugadores -titulares- y dos técnicos) partió el miércoles 5 de septiembre a las 11:30 de la mañana de Managua y llegó a San Vicente a las 5:00 AM (hora nica) del jueves 6 de septiembre para un total de 18 horas… El Segundo Grupo (12 personas: ocho jugadores y cuatro oficiales) salió a las 11:30 AM de Managua el miércoles 5 de septiembre y llegó a San Vicente a las 8:00 PM (hora nica) del jueves 6 de septiembre… Borrell, Alfaro y Castro salieron el jueves 6 de septiembre a las 11:30 de la mañana y llegaron 18 horas después a San Vicente.

4. Barrera menciona que el médico (Cupertino Borrell) llegó el día del partido. FALSO. El Dr. llegó a las 6:30 AM del viernes, exactamente 32 hora antes del partido. El Doctor, así como el Asistente Mario Alfaro y el utilero César Castro tenían previsto viajar en el primer grupo, pero COPA Airlines les canceló el cupo el miércoles cinco de septiembre y tuvieron que viajar el jueves seis… Es una situación que sale de las manos de FENIFUT.

5. Barrera exige que se viaje con las mínimas condiciones. En este viaje FENIFUT cumplió por encima de las exigencias. El equipo asistió con más de las condiciones necesarias según posibilidades y contextos, incluso con mejor logística y tratamiento que cualquier otra Selección de cualquier deporte en Nicaragua para un sólo Partido Internacional.

· Se alojaron en el Hotel Sunset y Shores, uno de los mejores de San Vicente, en 13 habitaciones dobles y 4 sencillas, amplias, con aire acondicionado, comida de calidad elaborada a solicitud del equipo, que se transportó en un Microbús Coaster…

· El primer grupo tuvo 45 dólares de viáticos para alimentación de Ida y 30 de regreso; el segundo lo hizo con 30 dólares de ida y 30 de vuelta…

· El segundo grupo pernoctó en el Hotel 5 Estrellas Wyndham Albrook de Panamá con derecho a cena y desayuno (costeado por COPA) y toda la delegación pernoctó al regreso en el Hotel Crowne Plaza, en el centro de Panamá, con cena y desayuno incluido (costeado por FENIFUT y contratación de un Autobus Marcopolo)…

· Cada miembro del equipo recibió 300 dólares adicionales a los de su alimentación en tránsito, como “Premio del Juego”. No incluye los viáticos durante el entrenamiento la semana previa que sumó Cuatro Mil Córdobas más alimentación, transporte, etc.

6. Barrera dice que la FENIFUT no da la cara a los seleccionados… FALSO. El Secretario General de FENIFUT y el Primer Vicepresidente fueron al Aeropuerto el día que viajó la Selección para solventar cualquier inconveniente…

· En todo el viaje el Secretario General tuvo comunicación con el jefe de la delegación para resolver los alojamientos en tránsito, sosteniendo comunicación triangulada con la Agencia de Viajes para evitar que jugadores y técnicos tuvieran problemas.

· El Presidente y Secretario General estuvieron en el primer día del Micro Ciclo en la Escuela de Talentos dándole las bienvenida a los jugadores.

· El Secretario General mantuvo comunicación con los legionarios (incluido Barrera) para la emisión de sus boletos aéreos desde la ciudad de sus equipos a Managua, para garantizar el itinerario de su mejor conveniencia…

· El Jefe de la Delegación a su llegada a Managua solicitó el Autobús de la Selección Nacional para recoger la utilería, afirmando que los jugadores y técnicos se moverían por sus propios medios, según previo sondeo.

7. Barrera hace peligrosas afirmaciones cuando señala que los boletos aéreos que costaron 1,800 dólares aproximadamente, se consiguen en 1,100, insinuando que FENIFUT hace un NEGOCIO… FALSO. La Federación licita con Agencias de Viajes y se contrata la mejor oferta, sobretodo porque no se trata de un boleto en línea, sino 30 boletos… Luego de varios días de gestiones no se pudo contratar un Vuelo Charter, y las mejores opciones las dio COPA hasta Trinidad & Tobago y LIAT Air a San Vicente… También es FALSO que hayan vuelos cada dos horas de Trinidad a San Vicente: LIAT Air hace vuelos saliendo a las 10:10 PM y a las 5:45 AM, y Caribbean Airlines a las 7:40 AM…

8. Barrera dice que a la Federación no le gusta que el equipo gane por las responsabilidades que siguen tras los triunfos. FALSO… No se invirtiera tanto dinero en las Selecciones y no se convocarían a los legionarios, donde la inversión de su traída es mucho mayor.

9. Barrera argumenta que FENIFUT no está a la altura cuando habla del crecimiento de la Selección en cuanto a sus resultados… FALSO, la FENIFUT con toda la inversión de los últimos años ha contribuido enormemente a ese desarrollo, llegando a elevar viáticos de 1,000 a 1,500 dólares por cada jugador que participó en la Copa Oro 2017.

10. Barrera dice que FIFA ha aumentado el aporte para las selecciones… El Presidente de FENIFUT, Ing. Manuel Quintanilla fue transparente señalando que CONCACAF dio un aporte de 50 mil dólares por cada partido de visitante, apenas el 40% de los gastos del viaje… Los aportes aumentados por FIFA son para proyectos específicos.

11. Barrera dice que Luis Fernando Copete viajo ocho horas en Colombia desde Pasto hasta Cali… FENIFUT recibió comunicación del Equipo Pasto en la que asumía el viaje hasta Cali y que FENIFUT le pusiera el boleto desde esa ciudad hasta Managua.

12. Barrera reclama que los jugadores no son tratados como profesionales… FALSO. En los últimos tres años la Selección Mayor de Fútbol es tratada como ninguna otra en la historia de las Selecciones, y consultado con otras Federaciones, los futbolistas son tratados en viáticos y premios como ningún otro atleta en Nicaragua.

· Tan bueno es el trato a los seleccionados nacionales que un jugador del primer grupo no se presentó a tiempo a la puerta de abordaje para Trinidad. Cedió su espacio a otro pasajero y recibió una bonificación monetaria de Copa Airlines. Se sumó al segundo grupo y perdió su conexión de Trinidad a San Vicente, debiendo FENIFUT comprar otro boleto aéreo valorado en 236 dólares estadounidenses.

13. Barrera reclama que se jugó con los mismos uniformes de la Copa Oro… FENIFUT llevó ocho (8) juegos de uniforme a la Copa Oro, todos nuevos; dos no se ocuparon, por lo que fueron usados en esta oportunidad; únicamente se le puso FENIFUT sobre el nombre de los jugadores para ser usados en cualquier competencia…

· Es norma en la Federación darle el mejor uso posible a los Uniformes de Juegos, y cuando estos ya no están en condiciones se convierten en Uniformes de Práctica…

· La dotación de uniformes de “Joma” aún no llega a Nicaragua; cada juego (Camisa, Short y Medias) cuesta aproximadamente Sesenta y Cinco Dólares (US$65.00), por lo que solicitamos a jugadores cuidarlos, no destruirlos, no regalarlos, no mancharlos, ni cortarlos para lucir a la “moda”…

· Selecciones como Bolivia, por ejemplo, cobra a sus jugadores los uniformes cuando estos lo regalan o destruyen.

Sobre las declaraciones del Profesor Henry Duarte, en El Nuevo Diario, versión Impresa el 11 de septiembre, escrito por Iván Flores.

1. Sobre el viaje con 72 Horas antes del partido… Esto se debió por razones de Presupuesto y de Contexto… Los 50 mil dólares de CONCACAF no cubrió, si quiera el costo de los boletos; tampoco fue posible contratar un Vuelo Charter… la ruta por Miami no era una buena opción por la falta de visa de los jugadores… Y Copa Airlines disminuyó de 4 a 2 sus vuelos diarios entrando y saliendo de Managua… Dos Grupos era la única y la mejor opción en esas fechas. Hacerlo antes no se garantizaban más de cinco cupos.

2. Diez (10) Horas en el Aeropuerto de Panamá y Doce (12) Horas en el de Puerto España (Trinidad & Tobago)… FALSO: El Avión que salió de Managua llegó 14:04 a Panamá y salió a las 19:14 a Trinidad, totalizando cinco horas y 10 minutos… en Trinidad el avión aterrizó a las 23:22 horas y salió a San Vicente a las 5:45 AM. Aquí se tuvo que hacer Migración y Aduana, y acudir al Counter con las maletas… FENIFUT consideró un hotel, pero se trataba de una escala de un poco menos de seis horas, en los que había que hacer dos veces Migración, Chequeo y Aduana. Habría sido un hotel para tres horas… sería mucho más desgastante para los jugadores!!… FENIFUT compartió con suficiente tiempo de antelación todos estos itinerarios al Profesor Henry Duarte, quien incluso hizo la distribución de los jugadores y técnicos para cada uno de los grupos, priorizando para el primero los posibles titulares del partido.

FENIFUT agradece profundamente la buena disposición de los jugadores y técnicos, así como la cobertura de los representantes de los medios de comunicación, a quienes solicita compartir con la Opinión Pública LA VERSION OFICIAL DE FENIFUT de los hechos, tal y como debe ser la correcta dinámica de la cobertura periodística.

Asimismo, invitamos al jugador Juan Barrera a reflexionar sobre sus declaraciones, ya que ellas no contribuyen al buen desarrollo de nuestro fútbol, por lo que consideramos una medida de presión para conseguir una respuesta positiva a su solicitud de viáticos y premios estratosféricos fuera del alcance de FENIFUT y lejos del contexto general del deporte y nuestro país.

FENIFUT desconoce que se haya solicitado de parte de los jugadores nicaragüenses un minuto de silencio antes del partido contra San Vicente & Las Granadinas, tal y como lo señala Juan Barrera en sus redes sociales. En todo caso, ello no está dentro del Protocolo de FIFA.

En Managua a los doce días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.

Divulgación y prensa Fenifut