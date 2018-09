" " Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (13 de septiembre)

Nicaragua llega este jueves a los 149 días de protestas en contra del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Alianza Cívica convoca a marcha ¡Vamos ganando!; exdiplomáticos coinciden en que la estrategia de Ortega en la ONU es buscar algunos aliados con gobiernos no democráticos; tres altos militares en retiro serán acusados por terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y daño agravado y antimotines asedian a estudiantes de UNAN-León. Estas son las noticias de este jueves.

Alianza Cívica convoca a la marcha ¡Vamos ganando!

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en conjunto con otros movimientos sociales convocaron para este jueves a las 2:00 p.m. la marcha denominada: ¡Vamos ganando! que demanda la libertad de todos los presos políticos, cese de la represión y se reanude el Diálogo Nacional que Daniel Ortega ha enterrado, de acuerdo a las últimas entrevistas brindadas a medios internacionales. La rotonda Cristo Rey es el punto de concentración y dándose a conocer la ruta exacta antes de iniciar y no antes como medida de seguridad. Lea más aquí.

Daniel Ortega perderá tiempo en la ONU, según exdiplomáticos

Después de once años de no asistir a la Asamblea General de la ONU, Daniel Ortega volverá este mes a Nueva York no solo para intentar un encuentro con Donald Trump, sino tratar de convencer al mundo de que no es culpable de la masacre en Nicaragua, un intento que analistas consideran será fallido. Julio Icaza Gallard, Bosco Matamoros y José Pallais coinciden en que la estrategia de Ortega es buscar algunos aliados con gobiernos no democráticos. Más información aquí.

Fiscalía asegura que exmilitares planificaban y ejecutaban actos delictivos en Carazo

Tres altos militares en retiro serán acusados por terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y daño agravado. La audiencia inicial será el próximo 21 de septiembre en los juzgados de Managua. Más información aquí.

Antimotines asedian a estudiantes que realizan plantón en el hospital de León

Por segundo día consecutivo y bajo el asedio de antimotines, los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) realizaron este miércoles un plantón frente al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello (Heodra), en repudio a la detención ilegal de la dirigente estudiantil Amaya Eva Coppens y el despido de seis docentes de ese recinto universitario. Lea más aquí.

Reserva Biológica Indio Maíz está en el olvido

La llegada de más forasteros a la reserva provoca que los asentamientos ya establecidos se amplíen, los cuales son focos “desde los que se dirige y profundiza aún más la invasión”, se lee en el boletín informativo que produce la organización Fundación del Río, que también fue la primera en alertar al país sobre el desarrollo del incendio de abril. Lea más aquí.