" " Daniel Ortega perderá tiempo en la ONU, según exdiplomáticos

Después de once años de no asistir a la Asamblea General de la ONU, Daniel Ortega volverá este mes a Nueva York no solo para intentar un encuentro con Donald Trump, sino tratar de convencer al mundo de que no es culpable de la masacre en Nicaragua, un intento que analistas consideran será fallido.

Analistas políticos y exdiplomáticos creen que Ortega se presentará como víctima en la Asamblea General de Naciones Unidas, con sede en Nueva York, con su teoría que sufrió un intento de golpe de Estado, en una acción desesperada porque la comunidad mundial deje de verle como un dictador represivo y violador de derechos humanos.

Lea además: OEA aprueba otra resolución de condena a violencia en Nicaragua

Los exdiplomáticos Julio Icaza Gallard, Bosco Matamoros y José Pallais coincidieron, por separado, en que la estrategia de Ortega es buscar algunos aliados con gobiernos no democráticos para intentar contrarrestar las presiones del bloque de Estados que le exigen que regrese al Diálogo Nacional y acepte las elecciones adelantadas para poner fin a la crisis sociopolítica que hay en Nicaragua desde

Icaza, Matamoros y Pallais dudan que Ortega tenga éxito porque recordaron que las pruebas de la serie de violaciones de derechos humanos por la represión del Gobierno a las manifestaciones ciudadanas han sido sustentadas por organismos con alta credibilidad como son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lea también: Daniel Ortega regresa a la ONU obligado ante la crisis sociopolítica en Nicaragua

Ortega está registrado en la agenda de comparecencias de la 73 Asamblea General de la ONU, prevista para el 26 de septiembre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Según el programa del debate general del evento, Ortega será el penúltimo mandatario en comparecer. Retorna a ese foro mundial luego de once años de su última comparecencia.

Puede leer: Régimen orteguista aísla a familiares de los presos políticos en Nicaragua

Ortega ya había dejado entrever en una reciente entrevista con la televisora France 24 su interés en participar la Asamblea General de las Naciones Unidas, para dar su versión de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril, y de paso, buscar un encuentro directo con el presidente estadounidense Donald Trump, un mandatario que a nivel internacional ha sido señalado de ser receptivo con regímenes autoritarios y menos afable con los países históricamente aliados de Estados Unidos.

Falso interlocutor

Icaza Gallard, exembajador de Nicaragua ante la ONU, criticó que Ortega se arrogue “la representación” y ser “interlocutor” de América Latina con Trump, “sin tomar en cuenta que todos los países más importantes de la región no solo no lo necesitan para manejar sus relaciones con Washington, sino que consideran un insulto semejante arrogancia, sobre todo viniendo de quien ha sido condenado en reiteradas veces por sus crímenes de lesa humanidad”.

Además: La tortura del FSLN en el brazo de un adolescente

Ortega dijo a France 24 que quería conversar con Trump en nombre de América Latina, pese a que el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) lo culpan de la muerte de más de 322 nicaragüenses y por eso ahora le exigen reformas encaminadas a acelerar su salida del poder.

Para Icaza, “la versión esquizofrénica de los hechos” que repita Ortega en la Asamblea General de la ONU “no cambiará la opinión basada en los informes de las organizaciones especializadas de Naciones Unidas y la prensa internacional y que ya ha sido declarada y sentada públicamente por numerosos gobiernos”.

Lea además: Daniel Ortega descarta reanudar el Diálogo Nacional en Nicaragua

José Pallais, exvicecanciller de Nicaragua, tampoco augura éxito en “la campaña de publicidad” del ejecutivo de “contradecir la realidad que reflejan las misiones de la CIDH y de la misma ONU”.

Pallais percibe como “arriesgada” la apuesta de Ortega de venderse como un líder mundial de la izquierda víctima de un intento de golpe promovido por Estados Unidos, “porque un fracaso pesará mucho en su imagen política y podría irritar más al gobierno norteamericano”. “Ortega puede provocar que las sanciones en su contra sean inmediatas”, confió Pallais.

Ortega solo conseguiría una foto con Trump

Esta semana 36 países se unieron en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para pedir al gobierno de Daniel Ortega la reactivación del Diálogo Nacional y el cese del uso desproporcionado de la fuerza contra las protestas ciudadanas.

Ese es el preámbulo del regreso de Ortega a Naciones Unidas, donde buscaría reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para —según el dictador— tener un “diálogo” ante la escalada de la presión de ese gobierno.

Puede leer además: Luis Almagro dice que los responsables de abusos en Nicaragua deben enfrentar la justicia

El analista José Pallais ve difícil el encuentro Ortega-Trump, y de suceder no cree que haya el resultado esperado por el nicaragüense, “más que obtener la foto”.

“El presidente Trump está enfocado en el tema electoral de noviembre porque su Partido Republicano conserve la mayoría del Congreso y el Senado, y para ello es esencial el apoyo del voto de la Florida y no veo que ponga en riesgo el lobby de los congresistas de ala dura y respetados de ese estado por reducir la presión a Ortega”, opinó Pallais.