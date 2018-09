" " A 100 años de Tropical Town and Other Poems

En León de Nicaragua deberíamos haber organizado una gran fiesta, así lo había planeado con Jorge Eduardo Arellano, para celebrar a Salomón de la Selva en el centenario de Tropical Town and Other Poems.

Un libro que se ha construido su historia crítica propia desde 1918. Año en que la prestigiosa editorial The Bodley Head de Londres y Nueva York, editor de Swinburne y otros prerrafaelistas que De la Selva admiró y tradujo.

Pajaritos de barro, pajaritos/del barro colorado de mi tierra/que me pusisteis en el alma los infinitos/ ¡Valores que encierra! […]Cuando me muera quiero que se me entierre/ Donde arranquen los niños sollozo y canción/Avivando las músicas esenciales que encierre /¡El pajarito de barro de mi corazón!

Pajaritos de barro, es el único poema que De la Selva ha traducido al español. Existe una traducción contemporánea en español: Ciudad tropical y otros poemas (2008) de Moisés Elías Fuentes y Guillermo Ampié. Existe una edición inglesa prologada por Silvio Sirias (2000). Varias tradiciones se disputan la pertenencia del libro.

En realidad el texto pertenece al lugar de donde procede: al lugar de arribo y al lugar nuevo que conforma: a la literatura nicaragüense, porque en el texto se traduce el imaginario cultural de este país al verso formal inglés (lengua-identidad); a los Estados Unidos, como parte del testimonio poético angloamericano sobre el movimiento panamericano en Nueva York (lengua-refugio); y a la herencia hispana en Norteamérica, ya que constituye el texto fundacional de lo que posteriormente se conocerá como Latino Writers (lengua-medida-propia).

¿Cómo te parieron Pelota? / Desnudo me han hecho, Pelota. /¡Al maíz vistieron, Pelota! / ¡El maíz no es chancho, Pelota! /¡Ay Dios mío!, no es chancho como yo. / —¿Hacia dónde viajas, Pelota? / Muy lejos al sur, Pelota. /¡Al sur ni el sol viaja, Pelota! / Es que hay un albur, Pelota. /¡Ay Dios mío!, ni el sol lo sabe, solo yo!

La Pelota, nacida de una canción folclórica y construida con una estructura muy antigua que desciende de las formas inglesas del siglo XVI, nos da la medida de la complejidad del libro.

En cien años las valoraciones han sido muy pocas, pero contundentes, entre sus críticos nicaragüenses se encuentran Jorge Eduardo Arellano y Julio Valle-Castillo. Y desde Estados Unidos Pedro Henríquez Ureña, Luis Bolaños-Salvatierra, Silvio Sirias, David Colón.

Si Pedro Henríquez Ureña había estimado el libro dentro de los límites estéticos del modernismo del siglo XIX; David Colón hoy lo ubica certeramente como un libro de vanguardia del siglo XX. Ya que De la Selva elaboró una traducción radical de su imaginario cultural al verso formal inglés.

Y al hacerlo, su acto constituye un evento de vanguardia. Con ello, De la Selva se distingue de todos los poetas norteamericanos e hispanoamericanos de su época.

En Nicaragua, mi Nicaragua…/ ¿Qué puedes comprar allá por un centavo? […] Una casita de techo rojo / y un río que cerca pase. /Mas por tu dólar, tu sucio dólar/ por tu lepra verdosa, solo odio puedes obtener…

El descubrimiento crítico más importante del libro es reconocer su vanguardismo, desempolvar el modernismo que conlleva para que se vea la joya acabada del siglo XX; el libro constructor de una tradición que desemboca en lo que hoy se conoce como antipoesía.

Es colocarlo al inicio de la cadena, en la tradición de El soldado desconocido (1922) y eso implica que Salomón de la Selva, padre estético de José Coronel y Ernesto Cardenal, es autor fundacional de lo que se conoce como la Otra Vanguardia hispanoamericana desde 1918 y no desde 1922. Y que la Otra Vanguardia nació en Estados Unidos y no en México, país al que De la Selva finalmente la trasladó.

El ensayo crítico de publicación más reciente es de Tatiana Suárez Turriza, Tropical Town and Other Poems de Salomón de la Selva. Poemas panamericanos en tiempos de la Gran Guerra (Valenciana. Estudios de filosofía y letras. Número 22, 2018).

En celebración del centenario les invito a leer los poemas de Tropical Town… como pequeño tributo a Salomón de la Selva (León, Nicaragua; 20 de marzo de 1893-París, Francia, 5 de febrero de 1959).

*Escritora