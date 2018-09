" " Poca participación de estudiantes y población en las fiestas patrias de Nicaragua

En conmemoración de los 162 años de la Batalla de San Jacinto y los 197 años de la Independencia de Centroamérica, los colegios en los diferentes departamentos del país realizaron sus respectivos desfiles con las tradicionales palillonas. Sin embargo, fue notoria la poca participación de los colegios y la población en estas fiestas patrias.

Competencia de banderas

En Granada las principales avenidas y calles de la ciudad, así como las plazas y edificios públicos fueron adornados con la bandera del partido de Gobierno, como en una especie de competencia con la bandera nacional.

Luego de un breve acto en Plaza Independencia, salió el desfile, que este año tuvo poca participación del pueblo y de los estudiantes.

El delegado departamental del Ministerio de Educación, Danilo Mendoza, en su corto discurso se dedicó a echar vivas a los héroes y mártires y no dio a conocer detalles sobre el comportamiento de la educación, en cuanto a promedios y qué promete este año en tema educativo en el departamento.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de Secundaria, FES, desentonó con su discurso y hasta se le olvidó el nombre del delegado del Mined, le cambió el apellido a la alcaldesa Julia Mena y al vice alcalde Pedro Vargas, le dijo alcaldes.

También las calles estaban patrulladas por la policía y grupos de antidisturbios. Las fiestas patrias en esta ciudad tampoco mejoraron el ambiente turístico en el parque central, donde se vio total ausencia de visitantes.

“Todos los años las ventas de comida del parque se llenan de turistas, pero ahora vemos que la crisis sociopolítica del país y la presencia de militares en las calles afectaron los negocios”, dijo Manuel Mendieta, ayudante de cocina de un local.

En Matagalpa, pocas bandas musicales y palillonas pudieron lucir trajes de gala durante el desfile que partió del campo deportivo Elías Alonso –donde previamente hubo un acto– y prosiguió por la avenida José Dolores Estrada hasta culminar en el parque Rubén Darío, donde los estudiantes realizaron presentaciones ante un grupo de autoridades locales.

Fuertes dispositivos policiales fueron desplegados por la ruta del desfile, aunque el mismo se desarrolló sin mayores incidentes.

Sin participar en el tradicional desfile escolar, los colegios privados en #Matagalpa realizaron actos internos para conmemorar las Fiestas Patrias. Parte de los números culturales de alumnos del Colegio San Luis @laprensa @hoynoticias pic.twitter.com/d01zfpuKXY — LuisEduardoMartínezM (@LUISEMATAGALPA) 14 de septiembre de 2018

En el departamento de Madriz, el acto oficial inició con hora y media de retraso y reinó el desorden y la politización del Gobierno de Daniel Ortega. Además el recorrido fue recortado en esta ocasión desde las inmediaciones del Instituo Nacional de Madriz (INAM) hasta el parque central y no como en otras ocasiones en que recorre las calles principales de la ciudad de Somoto.

Discurso de odio

Las autoridades de las institución del estado, del gobierno (alcaldía) local y de la diligencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el departamento de Madriz, lanzaron discursos llenos de odio y politizados en el acto central.

En cuanto a la ausencia de los estudiantes, una docente de un colegio público se refirió muy molesta y dijo que “los directores de los centros escolares tienen la orientación de tomar medidas disciplinarias con todos aquellos alumnos que se ausentaron del desfile”.

No invitan a alcaldesa de Camoapa

La alcaldesa de Camoapa, Gretcheng Martínez no presidió la mesa en el acto central de las celebraciones de las fiestas patrias en este municipio, según ella, porque los dirigentes del Ministerio de Educación (Mined) no la invitaron a participar de dicha actividad.

“Yo pienso que ellos no han asimilado que no son ellos los que están en la Alcaldía y que nosotros les ganamos a pulso el puesto municipal, porque hasta donde sé el que presidirá será el secretario político y yo no creo que un secretario político de un partido x esté por encima de una autoridad municipal electa por el pueblo”, señaló la funcionaria.

Martínez explicó que hace aproximadamente 15 días recibieron correspondencia del Mined preguntando a nombre de quién mandaban la invitación, la cual nunca llegó. Esta sería la primera vez que un alcalde de Camoapa no es parte de la mesa del acto central, pese a su partido político.

Este año, la mesa fue presidida por la delegada del Mined Flor Serrato, la secretaria política del FSLN Aldonsa Hurtado, el sacerdote Mario Talavera, el jefe de la policía comisionado Carlos Toledo, entre otros.

“Personalmente a mí no me afecta que traten de marginarme de esas situaciones, yo siempre seré Gretcheng Martínez con el puesto de alcaldesa o no, a mí no me gusta el figureo, pero ellos creen que me están mortificando, aunque debo dar la explicación porque mucha gente me pregunta y yo debo ser clara.”, dijo.

Sandinistas llenan las calles de globos rojos y negros

Los postes del tendido eléctrico de las principales calles de acceso al área urbana del municipio de Potosí, en Rivas, amanecieron llenas de globos rojos y negro, simbolizando la bandera del partido de gobierno, mientras que otros postes fueron adornados con globos azul y blanco, y letreros donde se leía, “Nicaragua quiere paz y justicia”, y “el comandante se queda”.

La colocación de los globos la hicieron desde muy temprano previo al desfile de las escuelas y colegios del municipio de Potosí, pero la mayoría de estos globos fueron desinflados por algunos estudiantes y pobladores que se trasladaban hacia el desfile patrio.

