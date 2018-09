" " Jaime Chamorro Cardenal: "El Ejército es cómplice de todo eso"

A Jaime Chamorro Cardenal lo encontramos en su oficina en LA PRENSA, un lugar colmado de libros y recuerdos, especialmente fotos familiares y reconocimientos al Diario. En cuanto ve la cámara toma un cepillo y se lo pasa por la cabeza. “Ya no tengo mucho que peinarme”, dice sonriendo. “No me tomés fotos de perfil”, le pide más luego entre más risas al fotógrafo Óscar Navarrete.

A sus 84 años de edad, Chamorro Cardenal ha estado trabajando en LA PRENSA desde los años setenta, cuando aún vivía su hermano Pedro Joaquín, y más todavía después del asesinato de este último, en enero de 1978. Aunque siempre fue parte del diario, nació en LA PRENSA.

Para Chamorro Cardenal fue una gran sorpresa que el pueblo se levantara en protestas contra Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, y especialmente que el periodismo nicaragüense haya experimentado un “reavivamiento” al grado de que la SIP le otorgó el Gran Premio de la Libertad de Prensa al periodismo independiente de Nicaragua.

En esta entrevista Chamorro Cardenal comenta cómo el Ejército y la Policía han sido cómplices de Ortega en sus agresiones al pueblo, así como de otros temas coyunturales y también el cambio que está realizando LA PRENSA en el cobro de su contenido digital, tomando en cuenta la calidad que tiene el Diario y alegando que producir contenido es costoso y los anunciantes ya no lo están asumiendo, sino que tendrán que hacerlo los lectores.

¿Cómo ha vivido la situación de Nicaragua desde abril pasado?

Nunca me imaginé que iba a pasar eso. Había tantos abusos, tanta corrupción, y tanto desprecio a las leyes, a la Constitución. Todos los poderes del Estado obedecían al pie de la letra a una sola persona y no había ninguna protesta, más de lo que los periódicos hablando en los editoriales. Si me hubieran preguntado el 16 de abril qué va a pasar, yo digo nada, aquí no va a pasar nada.

¿Pasó mucho tiempo para que la gente estallara?

El poder absoluto corrompe absolutamente, entonces la corrupción llegó al límite. Lo que pasa es que esta se tapó un poco con la ayuda venezolana, como que eso le puso un maquillaje, una cortina de humo y cuando eso se fue disipando, fue apareciendo, porque en todos los países hay problemas con el Seguro Social, porque los viejos viven más, hay menos jóvenes trabajando, entonces, en los Estados Unidos la edad de jubilarse ha ido subiendo y te dan premio si no te jubilas, si llegas a los 65 años. Ya se sabía que había un problema, pero ese problema se agravó por todas las denuncias que había sobre el Seguro Social. Si ellos hubieran dicho, vamos a bajar la planilla a la mitad, porque así era en tiempos de Bolaños. Vamos a recuperar las malas inversiones, que el Gobierno se haga cargo de las pensiones de los que no han pagado a consecuencia de la guerra, que el Gobierno pague más de lo que debe y vamos a subir un poquito más, pero nada de eso. Además, eso de quitarle a los viejitos lo poquito que les dan. Comienzan las protestas de estudiantes, entonces ellos empezaron a hacer lo que hacían antes, con sus fuerzas de choque a tratar de desbaratar las protestas, pero los jóvenes, los estudiantes no son lo mismo que los políticos viejos, que con poco se iban para su casa. Entonces empezaron los muertos, dijeron con unos cuantos muertos esto se acaba y más bien se levantó todo el país, una cosa increíble. Ahora Ortega decidió que él se queda, pero no para el 2021 (año electoral), se queda para siempre, según él.

La Policía es una lástima y el Ejército también…, el Ejército para mí también es cómplice de todo eso. Ver al general Avilés, jefe del Ejército, rodeado de banderas rojinegras hablando como que si aquí no ha pasado nada”. Jaime Chamorro Cardenal, director del Diario LA PRENSA

¿Cómo valora la reacción de Daniel Ortega ante las protestas?

Él decidió que él se queda como sea. Cuatrocientos muertos…, él decidió inventar su historia, los muertos mataron a los muertos, dice él. O sea, los culpables de los muertos son los que se levantaron, los mismos muertos. Los gobiernos no democráticos, los gobiernos socialistas del siglo XXI, cuando llegan al poder es para quedarse, no es lo mismo que un gobierno democrático, que le hacen una gran protesta, o aparecen involucrados en la corrupción y renuncian, de todas maneras estos gobiernos van a terminar en unos pocos años. Pero Ortega ya pasó el Rubicón, ya pasó la raya, ya está, ya decidió. El costo ya lo pagó, digamos. Ya no le importa, ni siquiera la opinión del mundo entero.

¿Qué puede hacer retroceder a Ortega?

Tiene tres problemas básicos, grandes, que son la economía, la presión internacional y la mayoría del pueblo en contra y decidido. La economía no se va a levantar si él sigue aquí, porque la economía está basada en el turismo, la inversión extranjera y nacional, las remesas y los préstamos internacionales. El turismo está en cero. La inversión privada y extranjera en cero. Los préstamos se los van a restringir. Solo le quedan las remesas, que esas van a aumentar, porque los ciudadanos se están yendo. La economía de Nicaragua no es sostenible, además de la presión internacional, quiere decir que él o va a gobernar sobre cenizas o va a tener que tomar una decisión diferente a la que está tomando hasta ahora.

Se ha confrontado hasta con la ONU.

¿Qué va a hacer? Si la ONU le está diciendo lo que él hizo y él está negando eso. No puede aceptar lo que dicen ellos. Me imagino que él dice: no van a invadir, eso ya pasó a la historia, así que qué me importa lo que digan.

¿Y en Rosario Murillo qué ha visto?

Rosario, yo creo que en parte ella es la que tiene la idea de…, ella dice unas cosas extraordinarias, que todo ya está normal, que todo es amor, que todo es una maravilla, yo no sé pero o es una gran cínica o está fuera de la realidad o posiblemente están soñando con que todo vuelva al 17 de abril, pero esto solo será posible hasta que se cambie la celebración del 19 de julio al 19 de abril.

¿Cómo ha afectado esta situación al periodismo en general?

Esta situación ha afectado a todas las empresas económicamente, de eso no hay dudas. LA PRENSA no es una excepción. Aunque tiene tal vez más lectores, especialmente en el Internet y fuera de Nicaragua nunca ha tenido tantos lectores. Pero tampoco se ha podido monetizar esos lectores, hasta ahorita estamos tratando de hacer un experimento que han hecho muchos medios con éxito. Eso desde el punto de vista económico, lo cual, por supuesto, tiene un efecto en todo. Aquí hemos tenido que bajar el personal. Estamos trabajando con menos gente, pero tenemos la esperanza de que este nuevo sistema funcione. Desde el punto de vista del periodismo, ha sido una sorpresa. Yo hago un informe todos los años a la SIP y siempre hablaba de medios del gobierno o neutralizados, que más o menos no hablaban de política, sino de la línea roja. Esto fue tan grande, tan extraordinario, que ellos no pudieron no informar. Ahora, muchos medios, muchos periodistas, se han desarrollado totalmente en la información al pueblo y muchos han sido perseguidos, principalmente en los departamentos, donde son más vulnerables, porque son más conocidos, aquí vive, de tal forma que la Sociedad Interamericana de Prensa le dio el Gran Premio de la Libertad de Prensa, que dan cada año, a los periodistas independientes de Nicaragua. Ha sido para mí como un reavivamiento del periodismo. El periodismo que estaba neutralizado está volviendo a nacer en Nicaragua, el periodismo verdadero, informativo. En todas partes del mundo, los periódicos que se acercan al poder generalmente no triunfan, van decayendo. Una prueba de eso es que el Gobierno actual hizo un periódico que se llamaba El 19 y no lo pudo vender, ahora lo tiene en la web como El 19 Digital, quién sabe quien lo ve, quizás por curiosidad. El periodismo que se ha desarrollado en Nicaragua es un periodismo vigoroso, nuevo, se ha refortalecido y eso es una gran cosa. Como te decía, en estos informes siempre pongo que hay muchos medios neutralizados, ahora voy a tener que cambiar ese discurso. Aparte de los que son propiamente de la familia, que esos no pueden cambiar, todos se han volteado a informar la realidad, lo que está pasando.

¿Se ha vivido censura en los últimos días?

No en La Prensa directamente, aunque ha habido presión, especialmente en los corresponsales de los departamentos y en Managua agresiones a los periodistas y robos de cámaras, etcétera. Lo que ha habido siempre es que el Gobierno no informa, ni siquiera invita a los medios independientes a una inauguración o a los actos de las fiestas patrias. No hay un funcionario que le dé una entrevista o una declaración a LA PRENSA. Cuando regresó al poder Daniel Ortega, hubo dos funcionarios que los entrevistó LA PRENSA e inmediatamente los destituyeron. Además, absolutamente ni un anuncio de ninguna clase y hay presión en los periodistas, como te dije, principalmente en los que son más vulnerables. Cuando Somoza hubo tiempos de censura, llegaba alguien y tachaba cosas. En el sandinismo, en los ochenta, fue tremenda. Había que mandar el periódico entero, fotocopiado, y quitaban la mayor parte. Muchas veces no podía salir el periódico, porque no podías dejar espacios en blanco, para que los lectores no supieran que estaba censurado, o fotos. Porque en tiempos de Somoza cuando lo censuraban ponían una foto de Ava Gardner. Ava Gardner decían, viene censurado. En los ochenta no permitían una foto, pero yo creo que eso fue un factor de la derrota sandinista, porque no se dieron cuenta de que el pueblo ya no los quería, porque estaba censurado, entonces lo que leían eran cosas agradables. Una vez me lo aceptó Tomás Borge, ya después del triunfo de doña Violeta, que ellos habían fallado porque no se habían dado cuenta lo que pensaba el pueblo.

LA PRENSA anunció un cobro para su contenido en línea, ¿qué puede decir al respecto?

En primer lugar, quiero explicar, porque he oído comentarios en la radio, no es que sustituya al periódico impreso. El periódico impreso sigue y los lectores del periódico impreso, los suscriptores, son otro público del que lo lee en línea. Nunca hemos tenido, en la historia de LA PRENSA, tantos lectores. En junio llegamos a tener dos millones y medio de usuarios únicos en línea. La mayor parte de lectores son de Nicaragua, pero en Estados Unidos y en Costa Rica también se lee mucho. Nosotros hicimos una investigación y cruzamos eso con los suscriptores de papel y es mínima la coincidencia de estos suscriptores de papel y de lectores del digital. Yo, por ejemplo, tengo 84 años, y a mí me gusta el papel. Yo desayuno con mi periódico. Yo no quiero verlo en una computadora, me arden los ojos, no estoy acostumbrado. Pero los jóvenes ya no ven papel, solo ven su celular. El problema del celular es que ahora estás al día, está pasando algo y ahí está en tu celular, pero no sabés si es verdad. A mí me llamaron un día, ve, está saliendo tal noticia, una noticia muy importante, ¿es verdad eso? Dejame chequear en LA PRENSA y te llamo. Entonces yo chequeé, no, no es verdad. Y era una bomba, no era verdad. Inventa la gente, hasta tienen el logo de la Chayo e inventan que ya se va a devaluar la moneda, todo eso es mentira. Tiene ventajas y desventajas. Vos tenés necesidad de tener una fuente confiable, verdadera. Decían en la radio que en Nicaragua en la web hay poco público, nadie les va a comprar, pero en Estados Unidos ¿sabés cuántas personas ven 10 o más páginas diarias en EE. UU.? 80 mil personas al mes. Y allá no hay crisis económica, allá el valor de una suscripción es una dundera.

Es la primera vez que ocurre esto.

Es que el Internet y la web son nuevos relativamente. Los periódicos, originalmente, en el siglo XIX, comenzaron vendiendo contenido, muchos de ellos daban la lista de los barcos que llegaban a los puertos con pasajeros y mercadería y la gente compraba para ver noticias así. Y cuando fueron circulando mucho empezaron a anunciarse los comerciantes. Eso fue creciendo. Llegó un momento en que los anuncios eran la base del sustento para poder hacer el contenido, pero la venta del periódico no pagaba, era una cosa muy pequeña y todo se basaba en los anuncios. Ahora es similar a lo que ocurría en el siglo XIX. El contenido, que es caro producirlo, lo tiene que pagar el lector, no el anunciante. Ahora, si son mil lectores estamos mal, pero si son 200 mil vamos bien.

¿Qué futuro le ve a la situación en Nicaragua?

Yo creo que Ortega va a tener que ceder en un momento, como te dije, la economía fue lo que lo hizo ceder la vez pasada y la presión internacional que es mayor, para mí es mayor que la que tuvo Somoza. Somoza no llegó a las Naciones Unidas, solo en la OEA. Es cierto que ahí había una guerra y aquí no. Ahora, ¿cuánto va a durar? Ojalá que no sea cuando ya estemos debajo de tierra toda Nicaragua. Hay muchas empresas que están quebrando.

Muchos presos políticos también.

El Gobierno tiene miedo que se le vuelva a levantar la gente. Y hay dos posibilidades, o está encarcelando para hacer amnistía y así amnistiarse ellos mismos, o es puro miedo de que vuelva otra vez la insurrección. Otra posibilidad es la venganza, que no tiene sentido vengarse, pero esas son las tres posibilidades que yo veo.

Hay sacerdotes agredidos…

La Iglesia era mediadora. Ellos dicen que no era mediadora porque tomó partido, pero cuando vos sos mediador, otra cosa es ser juez, si están dos personas con dos posiciones. Como mediador, vos podés proponer, ¿por qué no hacen esto para ver si se arreglan? Esa propuesta que hicieron los obispos, de adelantar elecciones, era una propuesta que hizo la Alianza Cívica a los obispos, y los obispos se la llevaron a Ortega. Lo que pasa es que Ortega ya no quiere diálogo, porque el diálogo significa concesiones democráticas. Yo creo que él perdió esa oportunidad porque ahora si él termina de una forma mala va a tener problemas dónde irse, como eso de Somoza que salió en Magazine, que no tenía dónde refugiarse. Ese artículo es como una advertencia que le están dando.

Prácticamente él ya enterró el diálogo.

Él ya lo enterró. Lo difícil de entender es que las Naciones Unidas y en la OEA todos los países dicen que hay que tomar el diálogo y mencionan a la Conferencia Episcopal, y él dice no, ya el diálogo, yo voy a hablar con mis bases, se está dialogando entre las familias. Él vio, como ya dije, que el diálogo implica la democratización. La democratización es terminar o pronto o a lo sumo el 2021, pero él decidió que ya el 2021 ya no es su fecha, que va a seguir, eso es lo que él piensa, pero eso no lo va a poder hacer.

¿Que le suceda su esposa?

Eso es lo que ha pensado él, pero yo creo que Ortega no va a llegar largo, si acaso al 2021 y eso muy improbable.

¿Qué puede decir de la Policía?

La Policía es una lástima y el Ejército también, porque cuando llegó doña Violeta hizo un gran esfuerzo para hacer dos cuerpos armados profesionales. Las leyes que hicieron para la Policía y el Ejército eran bien profesionales, iban cambiando sus jefes en una escalada y llegaban a un punto en que tenían que irse, llegaba otro. Lo primero que hizo Ortega fue dejar a los que estaban para siempre. Eso ya les quita el profesionalismo. Yo creo que puede haber una parte de la Policía rescatable, pero la mayor parte es una Policía totalmente no rescatable. Y el Ejército para mí también es cómplice de todo eso. Ver al general Avilés, jefe del Ejército, rodeado de banderas rojinegras hablando como que si aquí no ha pasado nada.

Al Ejército se le ha pedido que desarme a los paramilitares y que se pronuncie sobre las muertes, pero se han quedado callados, ¿qué explicación le encuentra a eso?

Más que explicación, lo que yo veo es que el Ejército ya no es útil para Nicaragua, es un gasto innecesario.

¿Qué ve en unas futuras elecciones?

Unas futuras elecciones como las que tenemos ahora, que ningún país las va a reconocer, como pasó en Venezuela, va Ortega de nuevo de candidato, vuelve a ganar con el 70 u 80 por ciento, etcétera. O unas elecciones verdaderas, con inclusión de partidos, con Consejo Electoral totalmente renovado, con la ley ya reformada. Ortega debía ir por eso y podría mantener una minoría bastante suficiente para proteger sus intereses, eso es lo que él debía de haber hecho, no sé ahora porque no se sabe, pero definitivamente él tiene su base, eso no lo podemos dudar, aunque esas manifestaciones son obligadas, pero bueno, tiene base. ¿Cuánto es? Eso no lo podemos saber, tendría que haber una elección limpia inclusiva y transparente. No puede volver a haber una elección como las que había antes, eso no puede ser.

A pesar de que ya salió Roberto Rivas.

Roberto es una ficha, pero ahí quedó todo el ajedrez. Roberto nada más obedecía órdenes. Él tiene que dar elecciones libres, si no el año que viene, al menos en el 2021, como dice él, que es su periodo, pero tiene que darlas, yo creo.

Plano personal

Nació el 23 de octubre de 1934 y está casado con Hilda Argeñal, con quien procreó cinco hijos.

Se graduó hace 60 años de ingeniero civil en la universidad Notre Dame de Indiana.

Su primer trabajo fue en la construcción del muelle de Corinto y luego en el puente de Paso Caballos, cuando laboraba para una compañía mexicana.

Participó en Olama y Mollejones, una acción armada que fue frustrada por la Guardia Nacional somocista. En esa acción Chamorro Cardenal escapó de morir ametrallado, pero no evitó ser encarcelado por ocho meses.

Creó una compañía que se llamó Chamorro y Cuadra Arquitectos, con los hermanos Pedro y José Cuadra, pero tuvieron que cerrarla en 1974, después de sufrir pérdidas en la construcción de una carretera a El Rama. Desde entonces labora en LA PRENSA.