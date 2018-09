" " Concejal opositor en Rivas que estuvo preso: “Voy a seguir participando en toda protesta pacífica"

El empresario turístico y concejal opositor del municipio de Tola, José Ángel Granados Centeno, aseguró que continuará participando en las protestas cívicas y pacíficas, pese a que permaneció detenido durante ocho días en las celdas de Auxilio Judicial conocidas como El Chipote en Managua. Además seguirá organizando en Rivas, su partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Granados fue secuestrado por policías y paramilitares en su casa y negocio turístico conocido como hotel y restaurante Villas Jiquiliste, en la costa del Pacífico en Tola el 7 de septiembre y liberado el 14 del mismo mes. El concejal narró que fue sometido a cinco largos interrogatorios.

“Cuando me sacaron de mi casa me golpearon y también a mi mamá de 82 años, pero dentro de las celdas no me volvieron a maltratar, si me hicieron cinco interrogatorios, uno de más de dos horas, otros de hora y media, y de una hora, siempre preguntándome si yo era el que financiaba el tranque y las protestas en Rivas, o que si tenía un grupo de choque armado, preguntaban por armas, y que me tenían dos acusaciones y una foto donde yo aparecía con un AK 47 en el tranque de El Rosario, pero nada de eso es cierto”, relató el empresario.

Granados detalló que la presión sicológica se la mantuvieron hasta el final, puesto que el día que decidieron liberarlo, lo sacaron de las celdas de El Chipote y le dijeron que lo mandarían a las celdas de la Policía de Rivas, porque ahí supuestamente lo acusarían, y fue siete horas después de haber llegado a Rivas que lo liberaron.

Protesta cívica

Granados es actualmente vicepresidente departamental de CxL y miembro de la directiva nacional de la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur).

El empresario turístico y político opositor de Tola sostuvo que como tarea inmediata continuará organizando mejor a su partido CxL en todo el departamento de Rivas, pues considera que es la única alternativa pacífica al conflicto social que vive el país.

“Voy a seguir participando en toda protesta pacífica y cívica, eso es un derecho que tenemos los nicaragüenses, protestar cívicamente exigiendo elecciones libres y transparentes, eso no es ningún delito, y nosotros ya tenemos rato de estar exigiendo al Gobierno que se nos garantice ese derecho”, finalizó.