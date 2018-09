" " Banco Central de Nicaragua decide ocultar la debacle económica

Mientras el Banco Central de Nicaragua (BCN) decidió cesar la publicación diaria de la evolución de las estadísticas monetarias, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) alertó de que la actual crisis sociopolítica en Nicaragua ha profundizado la carencia de “estadística confiable y oportuna”, lo que afecta a los agentes económicos.

Desde el 6 de septiembre el Banco Central no actualiza las cifras monetarias diarias, pese a que casi todos los días el máximo emisor bancario acostumbraba a publicar la evolución de los números relacionados con los depósitos bancarios, reservas monetarias, circulación de dinero, entre otros.

LA PRENSA conoció a través de fuentes diversas, algunas ligadas al BCN, que las autoridades del Banco habían decidido dejar de publicar los reportes monetarios diarios, que desde el estallido de la crisis mostraban fuertes contracciones, principalmente los relacionados con depósitos bancarios, reservas internacionales netas ajustadas y la circulación de dinero.

De esta manera el Banco Central, que en los últimos años ha sido criticado por la calidad y credibilidad de las estadísticas que procesa y publica, se suma a la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) que desde julio decidió retirar de su sitio web la publicación mensual sobre el ingreso y la salida de viajeros internacionales y nacionales.

“Uno de los problemas más grandes de Nicaragua, que incluso se ha profundizado con la crisis política, es la carencia de información estadística confiable y oportuna, lo cual hace que a este país centroamericano se le continúe considerando como poco transparente, así como uno de los países más corruptos de la región y del mundo”, alertó el Icefi.

Tanto las cifras del BCN como las de la EAAI arrojaban fuerte impacto de la crisis sociopolítica con la caída en el ingreso de turistas, masiva fuga de depósitos bancarios, desplome de las reservas internacionales, incluidas las netas ajustadas, así como la sacada de circulación de miles de millones de córdobas del mercado nacional para contener la demanda de dólares.

Directivo del BCN cree que cifras se publicarán

Leonardo Torres, directivo propietario de la junta directiva del Banco Central de Nicaragua, dijo que la información mencionada sabía que se publicará en algún momento, pero desconocía si se iba a cambiar la periodicidad. “Vos sabés que las calificadoras de riesgo nos obligan a eso (a la publicación de las estadísticas)… la periodicidad no sé si la va a cambiar el Banco Central, que tal vez no sea diaria, tal vez semanal, pero tiene que publicarla, el banco está obligado a hacerlo, no pueden en un mes no publicar”, afirmó.

“Todos los indicadores económicos, la compra de divisas, eso están obligados a publicar y siempre se ha hecho. Ellos están tratando de revisar la periodicidad, pero están obligados en el mes una o dos publicaciones”, enfatizó.

“Yo te puedo asegurar que tiene que publicar el banco, al menos dos veces en el mes o una vez en el mes. Es criterio de la gente del Banco la periodicidad de la información”, indicó.

Lo que decían las cifras diarias

¿Qué arrojaban las cifras del Banco Central? Hasta agosto, los depósitos bancarios, producto de la crisis, habían perdido 1,042 millones de dólares desde el 31 de marzo de este año, es decir un mes antes del estallido de la crisis.

Además la evolución diaria de los depósitos bancarios que publicaba el BCN permitió determinar que en solo dos días desde que el máximo emisor bancario decidió modificar su política de compra y venta de divisas con los bancos comerciales, más de cuarenta millones de dólares se fugaron en agosto, cuando el sistema parecía estabilizarse desde julio tras la salida masiva de dinero en junio y mayo.

En los primeros seis días de septiembre la banca registró aumentos en sus captaciones de dinero del público, pero el seis de ese mes se fueron 21.2 millones de dólares respecto a finales de agosto, luego que se conociera que Fitch Ratings decidió mantener en observación negativa a cuatro bancos en Nicaragua.

Medida provocará más pánico

Consultado el economista Néstor Avendaño sobre la no disponibilidad de las estadísticas actualizadas del sector monetario y bancario del país, respondió que insta a las autoridades del BCN a que restablezcan la publicación de esas estadísticas monetarias diarias, para proporcionar más confianza a la población en estos tiempos de crisis política.

De lo contrario, “se provocaría más pánico financiero entre la población, que se agregaría al ya creado por el presidente del BCN, Ovidio Reyes, cuando llamó al público no bancario que, si desconfiaban de la banca comercial, sacaran sus depósitos para llevarlos al BCN y compraran Títulos de Inversión con tasas de interés más atractivas que las que pagan los banqueros”, añadió.

Se estaban quedando sin dinero

En las estadísticas monetarias diarias que el BCN decidió no actualizar revelaban que con respecto a marzo, en los cinco meses de crisis que ha enfrentado el país el BCN había sacado de circulación 3,415.8 millones de córdobas. Solo en agosto la extracción fue de 605.8 millones de córdobas.

Además arrojaban que el Banco Central se estaba quedando sin dinero disponible para continuar vendiendo dólares a los bancos, según reflejaban las cifras sobre el comportamiento de las Reservas Internacionales Netas Ajustadas (RINA).

Hasta el 31 de agosto las Reservas Internacionales Brutas sumaron 2,446.7 millones de dólares, de los cuales 1,369.4 millones de dólares eran considerados Reservas Netas Ajustadas, es decir el dinero con el que cuenta el BCN para afrontar la demanda de divisas, así como otras obligaciones.

Desde abril las RINA acumulan una reducción de 569 millones de dólares. Al término del cuarto mes del año, el Banco Central tenía en esta cuenta de reservas 1,938.4 millones de dólares, su nivel más alto en el año. Comparado con el 31 de diciembre del año pasado, la merma asciende a 432.8 millones de dólares.