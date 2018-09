" " El programa deportivo Doble Play de Edgar Tijerino se va de Radio La Primerísima

El programa Doble Play, dirigido por el reconocido periodistas deportivo Edgar Tijerino, cambia de aires el primero de octubre. Así lo indicó su director tras pasar 19 años en Radio La Primerísima. Todo apunta que el principal factor es el económico. El nuevo destino será Radio Católica y Radio Universidad, en una unión de ambas emisoras para cubrir las dos frecuencias (AM y FM).

De acuerdo con Tijerino: “Solo siento agradecimiento por la gente en Radio La Primerísima. Su director (William Grigsby) me ha tratado muy bien durante todo este tiempo. No tengo ninguna queja, pero el asunto económico en el país no está bien. Nadie lo puede ocultar. Grigsby me brindó tres meses para que me equilibrara, sin embargo, eso no se logró y ese momento se vence el 30 de septiembre”, explicó.

Aparece el nuevo destino

El reconocido cronista deportivo pensó en cerrar Doble Play, luego quedarse transmitiendo solamente en redes sociales, no obstante, “surgió una posibilidad de la iglesia y en una iniciativa combinada de Monseñor Rolando Álvarez y completada por el padre, y rector de la Universidad Centroamericana (UCA), José Idiáquez, llegó esa unión que agradezco profundamente”, comentó Tijerino.

Ahora el programa se pasará en la frecuencia de Radio Católica (720 AM) y Radio Universidad (102.3 FM y 99.5 FM), además, también será televisado el programa de la tarde (1:00 a 2:00) por el Canal Católico de Nicaragua (51 cable), el cual estará en nuevo horario (antes de 12:00 a 1:00) al igual que el de la mañana, debido a que en La Primerísima era de 6:30 a 7:30 y ahora pasará de 6:00 a 7:00 a.m.

“El programa tendrá las mismas características e incorporaremos algunas secciones nuevas siempre con las normas de respeto que nos ha caracterizado. En Radio La Primerísima es donde más tiempo he estado, pensé cumplir los 40 años del programa en esa emisora para el 2021. Pero como dije, si uno no tiene para entrar o comer en un lugar simplemente no va, y la radio posee sus necesidades. Al lugar al que vamos las posibilidades son más factibles y con margen de levantar cabeza”, concluyó Tijerino.

Estuvo suspendido

Un día después de que grupos paramilitares del gobierno Ortega-Murillo atacaron a civiles que participaban en una multitudinaria marcha pacífica en respaldo a las madres que perdieron a sus hijos durante las protestas iniciadas el pasado 19 abril, Tijerino hizo el anuncio de la suspensión momentánea del programa vía telefónica a la hora del inicio del mismo, que se transmite en Radio La Primerísima, afín al gobierno.

“He tomado la determinación de suspender la transmisión del programa Doble Play estos días, sencillamente me siento destruido. No son estas horas para hablar de deportes. Lo considero una medida prudente por el medio en que trabajo y el personal que me acompaña. Discúlpenme. No puedo”, dijo en su breve explicación a la radioaundiencia.

Aunque Doble Play se ha transmitido en Radio La Primerísima, afín al gobierno, siempre ha mantenido una política editorial independiente que ha sido respetada por la administración de la emisora.