Real Estelí defiende cima ante inspirado Luis Fernando Coronel que lidera Diriangén

La sequía de 12 años sin títulos del Diriangén la cortó Luis Fernando Coronel hace casi tres meses. Un fuerte disparo desde la frontal del área silenció el Estadio Independencia de Estelí, que esta noche (7:00 p.m.) recibirá al jugador en estado de gracia: líder goleador con cinco tantos en siete partidos.

Coronel es el jugador del momento en el Torneo de Apertura por su inédito promedio ofensivo, que alcanzó sus mejores registros en los cuatro años que tiene de jugar en la Liga Primera. Hoy será el encargado de liderar la ofensiva y sobre sus pies recaerá el peso en ataque del Diriangén, que va con las malas intenciones de volver a dar un disgusto a los norteños.

El Tren del Norte llega líder con 13 puntos, uno más que los diriambinos. Un éxito de los visitantes los deja en la cima por primera vez en el certamen y propina otro duro golpe por segunda vez a los estelianos, que van invictos en cinco partidos disputados.

Mucha expectativa

Por el momento de cada uno y el pasado reciente, se espera un partido con intensidad y muy táctico, ambos con prudencia y alertas para evitar desconcentraciones que les pueda costar un gol como el marcado por Coronel hace casi tres meses.

La expulsión del otro Coronel, Jason, hermano de Luis Fernando, podría pesar el medio campo. Sin embargo, Mauricio Cruz tiene los recursos tácticos suficientes para evitar un desequilibrio del equipo en medio campo y medir la capacidad de su colega, el uruguayo Fernando Araujo, quien disputará su primer Clásico en el futbol nicaragüense.

Araujo es el otro protagonista del Clásico. Afronta el encuentro con cierta ventaja —líder invicto—, pero la presión de salir victoria como sustituto de Otoniel Olivas, quien quedó en desventaja en su mano a mano contra Mauricio Cruz, el último entrenador en arrebatarla un título al Tren del Norte, y ahora intentará quitarle el liderato con Luis Fernando Coronel como referente del equipo.

La jornada 8 despega a las 11:00 a.m. en Ocotal con Jalapa vs. Ferretti. A las 3:00 p.m. Chinandega FC vs. Juventus FC en León y CD Ocotal vs. Managua FC en Ocotal, este último es un desafío llamativo porque un éxito de los capitalinos los deja líder provisional. Otro duelo que involucra la cima será entre Madriz vs. UNAN a las 7:00 p.m. en Somoto.