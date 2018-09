" " Dantos abren semifinal con triunfo frente a la Costa Caribe

Los Dantos no dejaron acomodarse en la colina a Wilfredo Pinner y con un vigoroso inicio de tres carreras, se dirigieron a una victoria 4-2 sobre la Costa Caribe, en el primer juego de esta serie semifinal del Pomares, recortado a seis entradas porque la lluvia no dejó continuar el partido en el estadio Glorias Costeñas, de Bluefields.

Pinner, el campeón en efectividad de la temporada regular, fue descifrado antes que entrara en calor. Tras abrir con ponche a Benjamín Alegría, Darrell Campbell, estrenándose con la Maquinaria Roja, negoció un boleto y Ofilio Castro siguió con hit. Un golpe a Rafael Estrada congestionó las colchonetas y Ronald Garth impulsó la primera carrera con un imparable.

Moncho Flores siguió con un roletazo violento que no pudo controlar el antesalista Debrie Benneth, permitiendo la anotación de Ofilio, mientras que Moncho Flores impulsó a Estrada con un roletazo para completar el racimo de tres.

Dantos encima

Pinner se calentó después, al punto que retiró a 11 bateadores de manera consecutiva, hasta que en el quinto inning William Rayo abrió la tanda con un doblete y anotó la cuarta carrera de los Dantos con un infield hit de Campbell.

Los Dantos no pudieron hacer más a pesar de dos corredores en base sin out y desperdiciaron una buena oportunidad cuando Garth metió un hit con Alegría corriendo en la tercera, sin embargo no anotó porque iba lento hacia el plato, al mismo tiempo que Campbell fue atrapado en la tercera base.

En el cierre del quinto, Bermúdez dio boleto a Dwain Fox y Debrie Benneth disparó un cuadrangular por el jardín derecho para acercar a la Costa 4-2.

Tras llover en la mañana, la brisa reapareció en la quinta entrada y para el sexto ya no se pudo seguir porque el terreno quedó en malas condiciones. Originalmente se creyó que podría continuar el juego, pero la brisa siguió arruinando el terreno de juego.

El segundo partido de la serie será hoy, de nuevo en Bluefields, con el duelo entre Braulio Silva, por los Dantos, y Ernesto Glasgow, por la Costa Caribe.

Un buen debut

Juan Bermúdez fue el ganador estrenándose con los Dantos, con juego completo de 5.2 entradas de cuatro hits, dos carreras limpias, una base y dos ponches. El perdedor fue Wilfredo Pinner, a quien le dieron seis imparables y le anotaron cuatro carreras en cinco episodios.

Los Dantos conectaron seis hits y el mejor fue Ronald Garth al irse de 3-2 con una carrera impulsada. Darrell Campbell debutó con un hit, un boleto y una anotada. Debrie Benneth sacó la cara por los costeños con su jonrón de dos carreras y el refuerzo leonés Norlando Valle debutó bateando de 3-2.