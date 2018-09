" " Adriana Paniagua: "No es momento para realizar Nicaragua Diseña"

Miss Nicaragua 2018, Adriana Paniagua, considera que no se debería de hacer Nicaragua Diseña 2018, “no es el momento ni el tiempo para hacerlo”, dice la reina de belleza que desde inicios de julio se encuentra en Miami preparándose rumbo a Miss Universo 2018 que se realizará en diciembre próximo en Tailandia.

La Miss Nicaragua siempre ha sido parte de Nicaragua Diseña. En 2015 Daniela Torres modeló en esa pasarela, al igual que en 2016 Marina Jacoby y en 2017 Berenice Quezada. De estar en Nicaragua, Adriana Paniagua dice que “no modelaría debido a la situación del país”.

Paniagua se ha pronunciado, en sus redes sociales, en contra de los actos de violencia que se han registrado en el país desde el pasado 18 de abril. Ella participó en la mayoría de las marchas. En Miami ha sido parte de actividades con el objetivo de recaudar fondos con el objetivo de ayudar a las familias nicaragüenses, también a dado entrevista hablando sobre la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua.

Rumbo a Miss Universo

Ya faltan dos meses para que la beldad chinandegana parta rumbo a Miss Universo que será el 16 de diciembre, en Tailandia, y dice que la preparación ha sido fuerte en clases de oratoria, entrevista, estilismo, baile y expresión corporal, pasarela, cuidando su salud y leyendo sobre cultura general.

En estos días Paniagua tuvo la oportunidad de compartir con dos reina de Nuestra Belleza Latina, Aleyda Ortiz y Vanessa De Roide, quienes la invitaron al programa Crown On, donde contó detalles de su preparación rumbo a Miss Universo. “Ambas (Aleyda y Vanessa) me dijeron que disfrutará al máximo la experiencia y que siempre haga lo que mi corazón me diga”, contó Adriana.

Y en el camino a Miss Universo, Miss Nicaragua 2018, conoció en Miami a Miss Panamá y Miss Costa Rica, con quienes competirá en el concurso. Miss Costa Rica, Natalia Carvajal, se solidarizó con los nicaragüenses, al igual que Miss Vietnam, Miss Indonesia y Miss China.

Y también viajó a Atlanta para ser parte de las modelos que desfilaron con la nueva colección de vestidos de la diseñadora Ashley Lauren.