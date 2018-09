" " Deserción masiva de estudiantes en universidades privadas de Nicaragua

La inseguridad, el desempleo y el exilio de miles de nicaragüenses generado por la violenta represión del gobierno de Daniel Ortega, han provocado que el cincuenta por ciento de los estudiantes de las 14 universidades del Consejo Superior de Universidades Privadas (Cosup) hayan desertado del año lectivo, según informó el presidente de este gremio, Adán Bermúdez.

De acuerdo con Bermúdez, la matrícula para este año en las universidades del Cosup era de veinte mil estudiantes y debido a la represión gubernamental, que desencadenó una profunda crisis sociopolítica, diez mil jóvenes han abandonado las aulas de clases.

Lea además: Estudiantes tienen más de dos meses sin recibir clases en algunos municipios de Nicaragua

El académico explicó que muchos de los estudiantes tienen temor de salir a la calle, otros han tenido que exiliarse y otros se retiraron porque sus padres han quedado desempleados.

En Nicaragua “estamos en una situación en que hay que priorizar la comida, la salud y la educación queda relegada a un tercer término; entonces, (el desempleo) es un elemento que también ha afectado la asistencia de los estudiantes… esto ha obligado a las universidades a tomar medidas, reducir docentes, reducir gastos de luz (energía), agua, gastos variables, para poder ajustarse a la nueva cantidad de estudiantes”, expresó Bermúdez.

Nada volverá a ser normal en este país

La rectora de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), Ivania Toruño, manifestó que la crisis sociopolítica que atraviesa el país está golpeando a todos los sectores y en el caso particular de la UCC han perdido el 55 por ciento de la matrícula y de cinco mil estudiantes inscritos este año, solo 2,200 están recibiendo clases a través de diferentes plataformas y modalidades de estudio.

Lea más en: Solo tres meses de clases en la UNAN-Managua en 2018

“Todos hemos salido afectados y lo que más deseamos los nicaragüenses es poder volver a la normalidad, pero después de haber ocurrido todo lo que pasó en el país es imposible volver a la normalidad, muchos estudiantes ya no regresarán porque sus padres perdieron su empleo, otros han tenido que irse fuera del país y esas situaciones dejan un vacío en la universidad, una matrícula de alguien que desertó y que nosotros ya contábamos con ese estudiante”, destacó Toruño.

De igual forma, un par de estudiantes de la Universidad de Managua a quienes protegeremos su identidad ante posibles represalias, expusieron que desde que regresaron a las aulas el pasado 8 de septiembre los grupos de clases están integrados por unos diez estudiantes, cuando antes que comenzara la represión había hasta cincuenta alumnos en cada salón de clases.

Le puede interesar: Docentes autoconvocados se pronuncian a favor de los estudiantes de Nicaragua

“Muchos de nuestros compañeros de clases se han tenido que ir fuera del país y ahora que regresamos a clases, de cincuenta alumnos solo quedamos diez, se ve drásticamente el cambio… Muchos de mis compañeros están desempleados y ya no tienen con qué pagar la universidad”, dijo una de las estudiantes.

Las universidades privadas se han visto obligadas a hacer recortes de personal, disminuir gastos y ofrecer clases en línea para tratar de amortiguar la fuga de estudiantes universitarios.

Lea: Mined suspende clases de secundaria luego que los estudiantes se unieron a las protestas

El presidente del Cosup agregó que febrero 2019 será decisivo para las universidades, porque es cuando se integran los nuevos estudiantes.

Estudiantes sin libertad de cátedra

De acuerdo con estudiantes de la U de M, en esa universidad el ambiente es bastante tenso y en la cátedra de política está “prohibido” hablar de la represión gubernamental que ha dejado entre 320 y 480 muertos en el país, según diferentes organismos humanitarios.

Lea además: Mined tendrá que ajustar el Calendario Escolar para recuperar las clases perdidas

“Hay profesores que no están impartiendo el tema de política, por ejemplo. En la carrera de Periodismo es algo básico y ¿qué nos dijeron? ‘Aquí no vamos a tocar política’, pero se debería de tocar, hay como esa censura de no poder decir lo que pensamos, podemos hablar temas políticos, pero no la situación sociopolítica que está pasando ahorita el país”, agregó otra estudiante.