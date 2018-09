Bianca Jagger denunciará en New York la masacre en Nicaragua

Bianca Jagger, fundadora y presidenta de la Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos que lleva su nombre, denunciará este jueves las violaciones del régimen de Daniel Ortega en una conferencia promovida por Americas Society / Council of the Americas, que se realizará en New York, Estados Unidos.

Jagger estuvo en el país entre mayo y junio de este año, en los que observó personalmente la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Ortega del poder y que han dejado a la fecha entre 322 y 484 muertos, según organismos de defensa de derechos humanos.

Ortega no reconoce esa cifra de muertes, sino 198 fallecidos que identifica como policías y simpatizantes sandinistas, y se considera víctima de un golpe de Estado.

Jagger ha demostrado ser crítica del gobierno de Ortega, desde que expresó su rechazo a la construcción del canal interoceánico. La defensora de derechos humanos estuvo en Nicaragua en 2017, conociendo la situación de los campesinos anticanal, quienes llevan años siendo víctimas del asedio y represión del régimen.

Jagger también es directora para las Américas de Amnistía Internacional y embajadora de Buena Voluntad del Consejo de Europa, entre otros cargos.

“Nicaragua está experimentando una grave crisis de derechos humanos desde que comenzaron las protestas sociales en abril de 2018, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, reseña la invitación del evento.

EE.UU. con el pueblo

La defensora de DD. HH., Bianca Jagger, se reunió este martes con el vicesecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, Francisco Palmieri.

Desde que comenzó la crisis en abril, Palmieri ha condenado las violaciones de derechos humanos cometidas en el país. “¡La represión, violencia y detenciones arbitrarias perpetradas por el gobierno de Ortega deben parar! Estamos con el pueblo de Nicaragua”, escribió Palmieri en Twitter.