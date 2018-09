" " Flavio García: "Lo más loco que he hecho es el personaje de la Yasuri"

Flavio García Río es originario de Mangua y tiene 29 años. Es licenciado en Filología y Comunicación, pero es más conocido por su personaje de Yasuri, el que creó durante el desarrollo del Diálogo Nacional este año, y cuenta con cientos de seguidores en Facebook y Youtube.

Por amenazas y seguridad se exilió en Costa Rica, pero está seguro que “todo es transitorio, no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista”.

¿Sin qué prenda no puede salir de la casa?

Mi reloj.

¿Qué comida no puede rechazar?

Mi gallopinto con maduro y queso.

¿Qué quería ser de grande cuando era niño?

Odontólogo (ríe).

Un apodo.

Homerito (ríe).

¿Qué hace los fines de semana?

Cocinar y tomar algunos tragos.

Música favorita.

El chinamo (ríe), es alegrísimo.

¿Qué es lo más loco que ha hecho?

La Yasuri (personaje que se ha viralizado en las redes sociales). Creo que me hace sacar lo malo de mí (ríe).

Un recuerdo triste.

Dejar a mi familia.

Si supiera que mañana es su último día, ¿qué haría hoy?

Regresar de inmediato a mi Nicaragua para ver a mi familia.

¿Es de rutinas?

No mucho, me aburro rápido.

¿Algún talento oculto?

Me gusta tocar guitarra y cantar.

Un secreto.

Me estresa grabar (los sketch) porque me gusta que todo quede bien, me pongo insoportable.

Un libro.

“Como agua para chocolate”, de Laura Esquivel.

¿Qué ha sido lo más duro de la crisis de Nicaragua?

Me tocó salir de mi país e iniciar una vida en un lugar que no conozco, aquí no tengo familia, es muy difícil.

¿Cómo lidia con las amenazas hacia su persona?

De la mejor manera, respondo los mensajes con sarcasmo y luego los bloqueo.

Un mensaje para los nicaragüenses.

Que todo es transitorio, no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista.