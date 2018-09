" " Félix Maradiaga: "No me extraña que la tiranía de la familia Ortega-Murillo continúe en su persecución política en contra de mí"

El poder judicial de Nicaragua informó este lunes que giraron orden de captura contra el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Félix Maradiaga, exiliado actualmente y a quien las autoridades acusan de financiar el “terrorismo”.

Así lo hicieron saber a través de una nota de prensa divulgada por los medios oficialistas. La medida es extensiva a Jeancarlos López.

Este último es miembro de la Coalición Universitaria. El tercer afectado es Pío Humberto Arellano Molina.

Según la nota de prensa oficial, la orden fue girada por el juez suplente del Quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua, Félix Salmerón. Además de la captura, se ordena el allanamiento de morada en los tres casos. Ellos son personas “señaladas por el Ministerio Público como coautoras de los delitos de crimen organizado y financiamiento al terrorismo”.

Lea además: Félix Maradiaga seguirá apoyando la protesta cívica en Nicaragua

Maradiaga rechazó las imputaciones de la Fiscalía General de la República, una institución que sirve directamente a los intereses del partido de gobierno.

“No me extraña que la tiranía de la familia Ortega-Murillo continúe en su persecución política contra mí, usando los más ridículos y falsos argumentos. Sí me extraña que crean que con sus acusaciones fabricadas, callarán mi búsqueda de libertad y justicia. Tampoco silenciarán mis denuncias a los graves abusos a los derechos humanos en Nicaragua”, dijo Maradiaga.

LA PRENSA buscó una reacción del miembro de la Coalición Universitaria, Jeancarlos López, pero fue imposible localizarlo.

Puede leer: Félix Maradiaga: “No tengo ninguna intención ni de inmolarme, ni de convertirme en un símbolo”

Desde abril pasado, el director del Ieepp ha sido víctima de agresiones e intimidaciones por cuestionar a Ortega.

Maradiaga expuso el 5 de septiembre un testimonio sobre la represión que vive el país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ese entonces, el académico expresó que en la marcha del 30 de mayo pasado, reprimida por el Estado, “frente a mis ojos vi explotar el cerebro de un joven”.

En la mira de la justicia

El director del Ieepp se encuentra bajo la mira de la justicia desde el 5 de junio, cuando la Policía Orteguista lo acusó de dirigir una red de delincuentes y terroristas.

Lea: “Nos tratan inhumanamente”, la carta enviada por Medardo Mairena desde la cárcel

“En este trabajo que se ha desarrollado por nuestra institución hemos logrado establecer la existencia de estructuras delincuenciales organizadas por el sujeto conocido como Félix Maradiaga, en conjunto con la agrupación delincuencial Viper”, aseguró entonces el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Luis Alberto Pérez Olivas, recientemente ascendido a comisionado general.

Febril imaginación

En una alarde de imaginación, la Fiscalía señala ahora a Maradiaga como parte de un plan criminal y lo acusan concretamente de gestionar “a nivel nacional e internacional, al servicio y con el apoyo de grupos delictivos nacionales e internacionales, recursos financieros que captó y canalizó utilizando como medio en la ruta del financiamiento al Ieepp”.

De acuerdo con sus verdugos judiciales, Maradiaga utilizó el esquema del Ieepp para el adiestramiento de grupos de personas, que posteriormente participaron en “acciones desestabilizadoras” del país, como el Gobierno llama a lo que ocurrió en el país a partir del 18 de abril.

Además: Presos políticos en Nicaragua tratados peor que reos comunes

En realidad, lo que se dio es una rebelión cívica motivada por una inconsulta reforma a la seguridad social que Ortega se vio obligado a retirar tras el descontento popular y que, tras la represión, significó que miles de ciudadanos le exigieron la renuncia en las calles.

“Mi conciencia está totalmente limpia, ya que siempre he actuado guiado por la justicia, la no violencia y la integridad. Hoy me siento con más fuerza moral que nunca. Quienes amamos a Nicaragua y creemos en la libertad, tenemos la obligación ética de seguir firmes en esta lucha cívica”, agregó Maradiaga.

Para el ejecutivo nicaragüense, Maradiaga desarrolló “bajo la fachada de cursos de liderazgo, métodos de reclutamiento mediante los cuales se inducía a los participantes a la violencia, radicalismo y extremismo para causar caos y terror”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado que la represión del Gobierno se ha dado en varias fases, entre ellas la criminalización de la protesta, marcada por la represión judicial a los opositores de Ortega.

Múltiples falsedades

La agrupación a la que vinculan a Félix Maradiaga es una dirigida supuestamente por el exempleado público Christian Mendoza Fernández, alias Viper, quien también fue señalado en su momento como infiltrado del orteguismo.

“El 18 de abril, la careta falsa de Daniel Ortega y Rosario Murillo se cayó y descobijó el verdadero rostro de la tiranía. No hay forma posible de que esa máscara que tenía el régimen pueda volver a engañar al pueblo. Lo que ha sucedido es que la nación despertó, lo que tratan de hacer hoy es comunicar la idea de una paz, pero es falsa. Es la paz de los sepulcros, con cada arresto injusto, prisionero político, con cada persona que persigan, lo que hacen es aumentar la indignación de la nación. He sabido que el régimen está obsesionado”, afirmó el director del Ieepp, Félix Maradiaga.