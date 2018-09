" " Represión y amenazas judiciales en audiencias en Nicaragua

Con mucho entusiasmo los familiares de los siete universitarios capturados en León y procesados de terrorismo recibieron afuera de los juzgados, la fotografía y el video, donde sus hijos aparecen tomados de las manos gritando !Fuerzas Nicaragua¡ previo a la audiencia inicial que se desarrolló ayer en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua y donde hubo hasta amenazas a los defensores.

En las imágenes se les puede ver a los jóvenes, altivos, dignos y desafiantes al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aunque estén en prisión sin las mínimas garantías procesales.

La voz del joven Nahiroby Olivas, es la que se puede escuchar claramente en el mensaje de lucha para el pueblo de Nicaragua. Este joven también está acusado de asesinato.

Sus familiares estaban gozosos, pero al mismo tiempo con miedo, de que los puedan golpear en las celdas, por el nuevo gesto de valentía.

“Son sentimientos encontrados, por un lado feliz porque los podemos ver con su dignidad muy en alto y preocupados por otro porque los pueden golpear”, dijo una de las madres en las afuera de los juzgados.

Los otros jóvenes procesados en este caso son Levis Artola Rugama, Victoria Obando, Kycha López, Byron Estrada, Yaritza Rostrán, Juan Pablo Alvarado y Luis Quiroz.

Todos acusados de secuestro simple, robo, entorpecimiento del servicio público entre otros delitos, porque supuestamente estaban en tranque en León. Ayer fueron enviados a juicio para el 3 de diciembre y les mantuvieron la prisión preventiva.

Juez amenaza a abogado

En otra sala del mismo complejo judicial, la juez Adela Cardoza amenazó de abrir informativo al abogado Julio Montenegro, ante la Corte Suprema de Justicia, por supuesto irrespeto a la autoridad, durante una audiencia de juicio.

Montenegro ejerce la defensa de 12 autoconvocados de Tipitapa acusados de terrorismo, porque supuestamente participaron en el tranque de se municipio, durante las protestas sociales entre mayo y julio pasado, contra el régimen de Ortega.

El supuesto irrespeto del abogado es por ejercer el derecho de defensa a favor de sus representados, mientras la judicial de oficio orientaba a los oficiales testigos no contestar las preguntas de este, sin que la representación fiscal objetara de dichas preguntas.

“Ni siquiera el fiscal a objetado (rechazado en base a derecho) las preguntas y la juez las ha objetado, y cuando yo le he replicado me dice que estoy incurriendo en una falta de respeto. Me dijo que me aplicará la ley orgánica del poder judicial aparentemente algunas sanciones y mandar incluso a la comisión disciplinaria de la CSJ un requerimiento de que he sido irrespetuoso”, denunció Montenegro.

Según Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la juez Cardoza indica a los testigos policías no contestar alegando oficiosamente que la pregunta es “maliciosa”.

LA PRENSA, no tiene oportunidad de buscar la versión de la judicial, porque tiene más de nueve meses que no dejan entrar al equipo de este medio a las instalaciones del poder judicial.

Plantados en juzgados

L os familiares de los siete universitarios capturados en León y los familiares de los 12 acusados de Tipitapa se plantaron toda la mañana de ayer en los portones de los Juzgados capitalinos para saber de susreos políticos.

Entre los 12 ciudadanos de Tipitapa, está Yudielka Yaneris Flores Aburto, de 21 años (quien perdió su embarazo producto del trato cruel de los paramilitares) ella enfrenta el proceso en libertad. También están Wilmer Martínez, Ervin Alexander Daniel Sánchez, Guillermo Ruiz, entre otros.

Son procesados de terrorismo y portación o tenencia ilegal de arma de fuego. Según la acusación fueron detenidos el 1 de julio a las 4:00 de la tarde, cuando protestaban de manera pacífica en varios barrios de Tipitapa, sin embargo estos fueron sustraídos de sus casas en una reda que hicieron antimotines y paramilitares en ese municipio a las 6:00 a-m.

Juez está parcializada

El abogado Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) considera que la juez Adela Cardoza, titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Audiencia de Managua, se está extralimitando en sus funciones. “La juez no me da lugar a ninguna de mis objeciones, en cambio apoya al fiscal. Está parcializada lamentablemente , me ha restringido el uso de la palabra a tal punto que yo no puedo abjetar nada, no me deja ejercer la defensa”, dijo ayer Montenegro.