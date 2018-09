" " Daniel Ortega quiere seguir al mando, según Moisés Hassan

El político y presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), Moisés Hassan, opinó que Daniel Ortega está buscando una salida del Gobierno sin perder el poder.

El político Moisés Hassan opinó que Daniel Ortega está buscando una salida del Gobierno sin perder el poder y eso lo quiere “comprar con sangre”. “Si no me dan lo que quiero, voy a seguir matando al pueblo”, así piensa Ortega, según Hassan @laprensa pic.twitter.com/WOyXz9pXdT — Leonor AlvarezH (@LeonorAlvarezH) 25 de septiembre de 2018

Hassan aseguró que Ortega tarde o temprano se sentará a dialogar, pero antes quiere imponer sus condiciones y arreglar un diálogo que lo favorezca.

“Él quiere comprar su salida con sangre. Él (Ortega) quisiera mantenerse en el poder, pero a estas alturas sabe que ya no se puede quedar. Quiere hacer lo mismo que hizo en el noventa (cuando) perdió la Presidencia, pero no el poder. En 1990 les dieron amnistía, no hubo justicia a pesar de todas las zanganadas que cometieron, se quedaron con toda la piñata, se quedaron piñateando todavía más”, dijo Hassan.

El presidente del PAC recordó que la salida que Ortega negoció en los años noventa, permitió que siguiera mandando desde abajo y que no fuera juzgado, a pesar de varias muertes y destrucción que causó en el país.

Las protestas ciudadanas, que demandan la salida de Ortega, han sido reprimidas por la Policía Orteguista y fuerzas paramilitares que han dejado más de quinientas muertes.

El exdiplomático José Dávila dijo que el escenario ideal de Ortega es un diálogo a nivel regional, a través del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Conversatorio

Moisés Hassan y José Dávila fueron los oradores en el Conversatorio sobre la crisis del país.

Esta reunión fue promovida por el grupo Voluntad Humanista Socialcristiana.

El país vive una crisis desde el pasado 18 de abril, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas ciudadanas que demandan la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo del poder ejecutivo.