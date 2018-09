La BBC nombra a Beyoncé como la mujer más poderosa de la música

Se define a sí misma como la “Bill Gates negra en formación”. “Nunca vi un techo en toda mi vida”, dice.

Así que no es de extrañar que Beyoncé haya sido nombrada la mujer más poderosa de la música por el programa Woman’s Hour de BBC Radio 4, que ofrece una perspectiva femenina sobre el mundo.

La superestrella fue la primera en una lista de la BBC de las 40 mujeres más influyentes de la industria, gracias a su defensa del feminismo, activismo y mensajes de empoderamiento en la música.

La lista de las 40 principales no solo da reconocimiento a las estrellas mundiales y a quienes tienen éxito de ventas, sino también a héroes anónimos que trabajan detrás de escena para defender a las mujeres.

El segundo lugar fue para Taylor Swift y el tercero para Vanessa Reed, quien, como directora de la Fundación PRS, logró que decenas de festivales tuvieran un balance de género igualitario en las presentaciones de artistas para 2022.

El top 10 también incluye a Marin Alsop, quen en 2013 se convirtió en la primera directora mujer de la última noche de los Proms de la BBC (un ciclo de conciertos diarios de música clásica) y Chi-chi Nwanoku, quien fundó la primera orquesta profesional negra y minoritaria de Europa, ¡Chineke!

Industria con pocas mujeres

La diversidad de género en la industria musical es notoriamente escasa, especialmente en trabajos técnicos como ingeniería y producción.

E incluso con artistas como Cardi B, Adele y Dua Lipa liderando las listas, los datos muestran que los hombres representan el 78% de las canciones más exitosas.

Woman’s Hour espera que la publicación de la lista de poder lleve a una mejor representación femenina en la industria.

“Es un reconocimiento a 40 mujeres increíbles, pero ojalá no se quede ahí”, dijo la presentadora Tina Daheley, quien dirigió el panel de jueces.

La 10 primeras mujeres en la Lista Poderosa de Woman’s hour 2018

Beyoncé Taylor Swift Vanessa Reed (Fundación PRS) Adele Stacey Tang (RCA Records) Gillian Moore (Directora de música en Southbank Center) Rebecca Allen (Presidenta en Decca Records) Marin Alsop Chi-chi Nwanoku Maggie Crowe (Directora de eventos en BPI)

Impacto

Tina Daheley explicó que las 40 mujeres más poderosas surgieron de una lista larga de 100 nombres, y los jueces buscaron aquellas “que generaron un impacto en los últimos 12 meses”.

Beyoncé “absolutamente merece ser la número uno”, agregó.

“Ella es una de esas personas que está totalmente a cargo de su propio destino y está usando eso para hacer la diferencia: empoderar a la gente negra en Estados Unidos, abordar la injusticia de frente y defender a las mujeres”.

“No es solo la letra y el activismo en su música sino que contribuye económicamente con la organización Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan) contra la violencia racista y aquellos afectadas por el huracán Katrina”.

Taylor Swift convenció a Apple de revertir una política que decía que los artistas no recibirían regalías por la música transmitida a los usuarios en el período de prueba de tres meses. BBC

Taylor Swift fue elogiada por el panel por hacerle frente a compañías como Apple y Spotify por las regalías, y por ganar con éxito un caso de agresión sexual contra un exDJ estadounidense de radio, por un incidente en 2013.

“Cuando veo chicas jóvenes y cómo Swift las empodera para ser mujeres fuertes, veo cuánto las ha influenciado. Su impacto en estas chicas es que serán las activistas del futuro”, dijo la jueza Jasmine Dotiwala, una productora de TV musical.

Daheley también destacó a figuras como Fiona Stewart, que a los 18 años fue madre soltera y tras vivir en refugios para personas sin hogar ahora dirige el Green Man Festival, un festival de música independiente y arte que se celebra anualmente a mediados de agosto en Brecon Beacons, Gales, Reino Unido.

“Su historia es increíble pero también lo es su actitud hacia los festivales de música. Rechaza el patrocinio corporativo y no tiene un área VIP para personas exclusivas. Ella está más abajo en la lista, pero aún así hay que celebrarlo”.

Opresión masculina

La lista también incluye a Sarah Stennett, directora de First Access Entertainment, la agencia que maneja artistas como las británicas Rita Ora, Ray BLK y la estadounidense Bebe Rexha.

La lista también incluye a Rebecca Allen, presidenta de Decca Records, Chi-chi Nwanoku de la orquesta Chineke y Grace Ladoja, fundadora de Metallic Inc y gerente de Skepta. BBC / Gentileza prensa80

“Nunca pensé conscientemente en mi género como algo que me limitaba hasta este año”, le dijo Stennett a la BBC.

“Estaba demasiado ocupada tratando de seguir adelante y sobrevivir en este ambiente feroz del negocio del entretenimiento dominado por hombres”.

“Necesité de un ensayo que mi hija escribió sobre los efectos que las mujeres enfrentan de la opresión patriarcal inconsciente para detenerme y darme cuenta de que fue esa opresión la que formó parte de mi implacable impulso de no fallar y que, de hecho, me ayudó a lograr un nivel de éxito que me ha permitido ser parte de esta lista”.

“Espero que cualquier éxito logrado ayude a otras mujeres a cerrar la brecha en el desequilibrio de género en los negocios”.

