" " Llamado a desobediencia estudiantil reta a autoridades de la UNAN-Managua

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) abrió sus puertas a los estudiantes sabatinos y nocturnos (ahora dominicales) este fin de semana, quienes no podían entrar al recinto sin que sus bolsos fueran revisados, además de constatar que eran alumnos activos. Sin embargo, este lunes es el inicio de clases para los cursos regulares, pero los jóvenes han llamado a desobediencia estudiantil.

La universidad pública más grande de Nicaragua retomará sus clases sin saldar muchas deudas con sus estudiantes, entre estas, que nunca se pronunciaron por el ataque de grupos paramilitares armados contra los jóvenes que estaban atrincherados en el recinto universitario, el pasado 13 de julio, tampoco dieron explicaciones sobre la presencia de paramilitares dentro del recinto.

No han respondido por los despidos de su personal administrativo y docente, mientras los afectados han denunciado que se debe a que estos no se quedaron callados y denunciaron la violación a los derechos humanos de los estudiantes.

A esto se debe sumar la muerte de universitarios y los procesos judiciales a los que están siendo sometidos estudiantes de la UNAN. Esta casa de estudios superiores expulsó a 82 estudiantes que se atrincheraron en el recinto, pero no se conoce que alguna vez hayan emitido sanciones en contra de los integrantes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), quienes se han tomado las mismas instalaciones en varias ocasiones.

Este lunes se espera, según el calendario dispuesto por la universidad, que acudan a las aulas de clases estudiantes de las carreras de Ciencias Económicas, Ciencias e Ingenierías y Ciencias Médicas; el martes, se supone que retornarán los alumnos de las carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, la Facultad de Educación e Idiomas y el Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador (Rucfa). Las clases también se reanudaron en las facultades regionales de esta universidad. Los estudiantes solo llegarán dos días a la semana.

Estudiantes convocan a plantón

Este lunes a las 8:00 a.m. estudiantes de la UNAN-Managua desarrollarán un plantón denominado ¡A las calles por la Autonomía! en la rotonda universitaria Rigoberto López Pérez. Los jóvenes aseguran que no volverán a clases porque no hay seguridad, además que tienen compañeros como presos políticos y otros, han muerto.

Lea además: Sepultan a uno de los jóvenes asesinados en el ataque a la UNAN-Managua