" " Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (01 de octubre)

Nicaragua llega este lunes a los 167 días de protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas son las informaciones más importantes a esta hora.

Estudiantes de la UNAN-Managua llaman a desobediencia estudiantil

Este lunes a las 8:00 a.m. estudiantes de la UNAN-Managua desarrollarán un plantón denominado ¡A las calles por la Autonomía! en la rotonda universitaria. Los jóvenes aseguran que no volverán a clases porque no hay seguridad, además que tienen compañeros que son presos políticos y otros han sido asesinados por el régimen.

Obispos de la CEN se reunirán para abordar crisis en Nicaragua

Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) se reunen mañana lunes para abordar crisis politica del pais, el dialogo suspendido desde el 16 de junio, entre otros aspectos — Emiliano Chamorro Mendieta (@EmilianoCHM69) 30 de septiembre de 2018

Policía se ensaña con doña Coquito

La Policía Orteguista detuvo este domingo a una anciana de 76 años, conocida como doña Coquito. Los policías boinas rojas la detuvieron en el sector del mercado Iván Montenegro, en Managua. Fue acorralada y sometida por más de cinco oficiales que la tiraron a la tina de una patrulla policial como si se tratara del más peligroso delincuente del país, cuando en realidad doña Coco es recordada por su gesto de regalarles agua a los manifestantes el 18 de mayo pasado.

Este domingo, LA PRENSA publicó la historia del periodista Carlos Mikel Espinoza, quien tras dos meses de crisis en Nicaragua decidió renunciar al El 19 Digital, diario oficialista. “Yo era cómplice de la familia Ortega”, asegura Espinoza, quien reside actualmente en Costa Rica porque siente temor que le puedan hacer algo. Lea su historia completa aquí.

Policía Orteguista asedia a corresponsal de LA PRENSA en Estelí

Agentes de la Policía Orteguista (PO) acosaron este domingo al corresponsal de LA PRENSA en Estelí, Roberto Mora, mientras este daba cobertura a un plantón que mantenían familiares de los detenidos frente a la delegación policial. Mientras el periodista entrevistaba a uno de los familiares, decenas de antimotines, fuertemente armados, salieron de la delegación y empezaron a dispersar el plantón. Además los agentes le requisaran el vehículo.