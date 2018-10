" " Mitrab arremete contra procurador laboral José López

El Procurador Laboral José Antonio López denunció este lunes que autoridades del Ministerio del Trabajo (Mitrab) de forma ilegal lo deshabilitó como procurador laboral, título honoris que posee desde hace ocho años, para representar de forma gratuita a personas de escasos recursos económicos.

Según el afectado, la arbitrariedad es en represalia porque actualmente representa a 80 exempleados públicos, mayoría médicos, que han sido corridos ilegalmente de sus puestos por haber brindado atención médica a autoconvocados heridos durante estos seis meses de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Además, por haber expresado de alguna manera su descontento con el actuar violento de este régimen o haber colaborado con víveres a quienes estaban en los tranques de protesta social.

Quien firma la resolución es el director de la dirección de asociaciones sindicales del Mitrab, Engels Enrrique Uriarte ante quien el procurador laboral López interpuso este lunes un recurso de revisión de dicha Resolución 014-2018, dictada el 27 de septiembre del 2018 y notificada el pasado 28 de septiembre.

No es estudiante

Según Uriarte, la deshabilitación de López como procurador se debe a que ya terminaron las condiciones por las que le fue dada y es el hecho que ya no es estudiante de derecho, pues ya se graduó e incorporó a la Corte Suprema de Justicia como abogado y notario.

Además, refiere la resolución “que es una actualización del registro de procuradores laborales con el objetivo de verificar la extralimitación de funciones de ciudadanos habilitados como procuradores laborales, la pérdida de la condición por la que fueron acreditados o habilitados”, se lee en el documento.

“Porque no vieron eso antes. Lo están haciendo en represión por el servicio que presto como procurador laboral título que seguiré usando mientras los recursos estén pendientes de resolver. Además, porque no es legal el procedimiento, la ley 290 no establece causales para deshabilitar el título de procurador”, dijo López.

El denunciante agregó que nunca fue notificado por las autoridades administrativas de que tenía abierto un proceso administrativo para deshabilitarlo como procurador laboral y de seguridad social, por lo que abiertamente se le violó el sagrado derecho constitucional a la defensa.

“El Mitrab debió haberme comunicado que estaba siendo objeto de un proceso administrativo, por el contrario solo me notifica la resolución sin darme el derecho a la defensa y a contar con tiempo y medios adecuados, dicho de otra manera me dejó en indefensión”, recalcó el abogado, quien aseguró que se quedará como procurador laboral, aunque la ausencia de este título no le impide seguir ejerciendo la defensa de los extrabajadores públicos.

Según el abogado laboral la Ley 637 “Ley habilitación de profesional para procuradores laborales y de seguridad socia, en sus ocho artículos, no establece dicha norma, ninguna causal para perder el nombramiento de procurador laboral, por lo que considera ilegal su deshabilitación.

López solicitó en el 2011, su incorporación como procurador laboral y de seguridad social, conforme al acuerdo ministerial JCHG-005-05-08, y el 23 de septiembre del año 2011, se le otorga dicho nombramiento.

Entre los casos que López defiende en diferentes departamentos del país están 21 médicos de Estelí, 32 de Carazo, cuatro exoficiales de la policía, ex trabajadores de la alcaldía de Ticuantepe, del Ministerio de Educación, de Nagarote, la alcaldía de Managua, de Radio Nicaragua. Todos estos juicios están en trámites en los juzgados correspondientes.

8 años tiene el abogado José Antonio López de haber sido nombrado procurador laboral por el Ministerio del Trabajo, ahora decidieron revocar el nombramiento sin base legal.

Servicio social

José Antonio López, desde el 2011, tiene la envestidura de procurador laboral y de seguridad social, servicio que ha prestado gratuitamente a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) donde llega la gente de escasos recursos a solicitar su acompañamiento.

Actualmente sigue ejerciendo dichas funciones, en cumplimiento a una función de servicio social, ya que ha estado representado a muchos trabajadores del Estado en procesos administrativos ante el Mitrab, bajo esa envestidura y afirma que mientras no le resuelvan sus recursos seguirá usando dicho título.