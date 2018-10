" " Revisión a transporte de carga genera retrasos en frontera de Peñas Blancas

El aumento de las medidas de seguridad y requisas a los cabezales que ingresan a territorio nicaragüense por la frontera de Peñas Blancas, procedentes de Costa Rica, ha causado molestias a los conductores que tienen que esperar varias horas en una larga fila que ha comenzado a crecer en territorio costarricense, dijeron traileros consultados por LA PRENSA.

Lea más en: Transporte de carga internacional enfrenta problemas en fronteras centroamericanas

“A mí no me atrasaron mucho, yo vengo vacío, y no tuve tanto atraso para pasar la frontera, pero en la fila me tocó esperar como cuatro horas del lado costarricense”, explicó un trailero nicaragüense que no quiso ser identificado, pero aseguró que fue a dejar productos al vecino país de Costa Rica y regresó vacío.

Otro trailero que se identificó como Marcos Cifuentes, originario de Honduras, señaló que no entiende a qué se debe que las autoridades hayan estado revisando minuciosamente los pesados vehículos.

Requisas son muy lentas

“Es que esas requisas son muy lentas, antes de pronto te escogían para revisión pero no era a todos los cabezales, y el que lleva su marchamo solo hacía el trámite y sigue su ruta hasta el país destino de la carga”, afirmó Cifuentes.

Puede leer: Transporte de carga nacional resiente cancelación de pedidos de importación tras los tranques

“Esos retrasos provocan pérdidas para el conductor que tiene que gastar más dinero en alimentos, y es pérdidas para las empresas que están esperando les llegue a tiempo sus productos”, lamentó.

También: Más de 6,000 camiones de carga internacional atrapados en Nicaragua

Aún se desconocen las razones del régimen para incrementar los controles en el ingreso del transporte de carga procedente de Costa Rica.Oficialmente no se ha dado a conocer nada al respecto.