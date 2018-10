" " Bóer y Dantos por tercera vez cara a cara en una Serie Final

Bóer y Dantos no se han visto la cara en toda la temporada, como si se hubieran estado reservando para el momento cumbre de la temporada, la gran final.

Por tercera vez en la historia del beisbol nicaragüense, estos dos equipos capitalinos serán los protagonistas de la Serie Final y la tribu busca vencer por primera vez a la Maquinaria Roja.

“Escoger a Fidencio Flores fue un gran punto a nuestro favor. No me siento confiado, pero si bien respaldado”, apuntó el mánager Ronald Tiffer, tras la selección de refuerzos.

“Fidencio era el hombre que ambos buscábamos. Ellos ganaron escoger de primero y se lo llevaron, entonces nos fuimos con Jilton Calderón porque Moncho Flores no está al cien por ciento y necesitábamos reforzar la batería. Este equipo le ha bateado a los mejores lanzadores del país, así que no me intimida que el Bóer tenga a Wilton López y Fidencio Flores”, señaló el estratega de los Dantos, Antonio “Boricua” Jiménez.

Arrancan el viernes

La serie inicia el viernes y será a siete juegos. El primero que gane cuatro será el campeón.

El Bóer busca el título 11 de la historia moderna, o sea desde 1970, en la cual solamente es superado por León, con 12 banderines. Además, la tribu estará empatando con León en más finales participadas con 20, cada uno.

Los Dantos van por su sexto trofeo de monarca y la historia refleja que cuando llegan a la final, pocas veces fallan, porque han ganado cinco de sus siete finales anteriores, incluyendo dos contra el Bóer: 1987 y 2016.

La última final entre ellos todavía está fresca y una buena parte de los jugadores de ambos equipos estuvieron ahí.

Para Tiffer, el mánager del Bóer, fue su primera final como mánager y la perdió, así que anhela ajustar cuentas. Sin embargo, El “Boricua” Jiménez, el jefe de los Dantos, también tiene su propia motivación y es que por primera vez dirige en una final.

Bóer y Dantos se distinguieron en la temporada regular porque su feroz ofensiva. Fueron los únicos que batearon colectivamente encima de .300 y también hicieron el one-two en anotadas y jonrones, con la tribu de líder en todos los departamentos.

El picheo de la Maquinaria Roja fue mejor, pero la incorporación de Wilton y Fidencio le ha dado una gran inyección a la rotación de la tribu.