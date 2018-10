" " Poco interés en los desaparecidos en Nicaragua

Mientras la Policía Orteguista (PO) destina tiempo, recursos y armamento para disolver protestas y perseguir a quien se oponga al régimen gobernante, la institución aparta la vista ante temas sensibles como la desaparición de Diana Raquel Hernández, una adolescente de 12 años que está perdida desde el pasado 25 de mayo.

De acuerdo con Nora Hernández, abuela de la menor, la última vez que vieron a la adolescente esta iba de la casa de su abuela a la casa de su madre, ubicada en el anexo del barrio La Primavera, al este de Managua; desde ese día la han buscado en distinto lugares y en el Distrito Seis de la Policía no les dan respuesta, por lo que recurrió ante la Dirección de Asuntos Internos para que se investigue el caso.

El abogado del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Braulio Abarca, expresó su preocupación porque desde que la menor desapareció no han percibido interés de las autoridades para investigar el caso, situación que los obligó a recurrir a diferentes instancias.

“Con este caso hemos ido con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, fuimos incluso al Meseni, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, fuimos inclusive a la Relatoría Especial para los Derechos del Niño de la Comisión Interamericana y de Naciones Unidas. Es lamentable que la Policía a la fecha de hoy (2 de octubre) no haya dado con el paradero de esta niña de 12 años que goza de protección”, dijo Abarca.

Lea además: Preocupan las desapariciones forzadas en Nicaragua

Por su parte, la abuela de la adolescente dijo que la desaparición de la pequeña no tiene relación con la crisis sociopolítica que atraviesa el país, ya que su familia no ha participado en las protestas contra el régimen gobernante.

Además, explicó que al momento de la desaparición la adolescente llevaba una camiseta rosada, pantalón azul y chinelas de gancho.

“Yo lo que quiero es que la gente no juegue con uno porque este dolor es grande, porque no es como cuando a uno se le muere una persona (un pariente), porque uno sabe que está ahí en el cementerio y yo no sé dónde está ella. Le hago un llamado a la gente de los departamentos que si la han visto que me apoyen, que nos avisen”, expresó Hernández.

La adolescente desaparecida es morena, cabello largo y aparenta menos edad. Sus familiares piden a quien la vea, que llamen al número 7731-8329, con Nora Hernández.

Los desaparecidos

Desde que el régimen de Daniel Ortega comenzó a reprimir las protestas, las historias de desaparecidos son cada vez más frecuentes. Estas personas podrían estar muertas, secuestradas o ser víctimas de desapariciones.

Puede leer: Dos jóvenes que estaban desaparecidos aparecieron muertos en el Instituto de Medicina Legal

Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), ellos han recibido una gran cantidad de denuncias sobre desapariciones forzadas desde que inició la crisis sociopolítica en este país.

De acuerdo con Oacnudh, Medardo Mairena, Pedro Mena, Christian Fajardo y María Adilia Peralta son algunas de las víctimas de una desaparición forzada por un periodo de tiempo.