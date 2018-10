" " Precaristas empiezan a abandonar champas en el kilómetro 17 de Carretera Nueva a León

Luego de que el régimen de Daniel Ortega ordenara el desalojo de los tomatierras que permanecían en el costado este del Country Club, detrás del aeropuerto Augusto C. Sandino y a la orilla de la Pista Suburbana, ha disminuido la cantidad de los precaristas en propiedades privadas ubicadas en el kilómetro 17 de la Carretera Nueva a León.

Antes de que la Policía Orteguista (PO) empezara a sacar a los invasores, a diario se miraban llegar a familias enteras, con sábanas y otras pertenencias personales bajo el brazo, con la intención de quedarse aunque no tuvieran un documento legal que los respaldara.

Entre las numerosas champas se miraba al hormiguero de tomatierras reunido bajo la sombra de un árbol o mejorando el área con machete en mano, pero ahora son pocos los que están y solo se aprecian las chozas vacías.

Habitantes de la zona explicaron a LA PRENSA que algunas personas se han marchado porque hay temor que de pronto llegue la PO a desalojarlos como ocurrió en el sector del Country Club, detrás del aeropuerto y la Pista Suburbana sin importar que en los tres lugares mostraban el respaldo al régimen a través de mantas y con banderas rojinegro.

En los terrenos tomados en la Carretera Nueva a León es similar: hay mantas que rinden pleitesía y se ven ondear algunas banderas del partido de Ortega.

“Se hace la lucha para que no los saquen, unos se quedaron pero otros se fueron al ver que han habido desalojo en varias partes de Managua”, manifestó un poblador de la zona que no reveló su identidad por seguridad.

Uso de suelo en la Pista Suburbana

El viernes 28 de septiembre empezó el desalojo de los precaristas en el sector de la Suburbana y se prolongó hasta el lunes por la cantidad de área ocupada. Estos terrenos actualmente están en proceso de entrega a sus dueños y su uso ha sido de extracción de hormigón y para urbanizar, pero en ningún caso agrícola.

Por otro lado, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) ha presentado recientemente un informe de la cantidad de tierras invadidas desde que estalló la crisis sociopolítica, que ha dejado luto por el asesinado de 512 personas, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

En el documento, Upanic señala que ha recibido 63 denuncias, que sumando todos los casos llega a 9,800 manzanas tomadas, donde han sido recuperadas apenas 2,483 manzanas.

Healy: están devolviendo terreno urbano, no rural

El lunes pasado el presidente de Upanic, Michael Healy, aclaró que la mayoría de los terrenos de donde han sido desalojados los precaristas en las últimas semanas, no son de sus agremiados.

“Prácticamente los productores que nosotros tenemos en nuestras listas no se les ha entregado a ninguno, sí han habido productores que no se la reportaron a Upanic y posición individual han buscado un arreglo y han solucionado su problema; estamos viendo si que su mayoría son urbanas las que está devolviendo, no han devuelto propiedades rurales”, zanjó Healy.

Así les “paga” el régimen

Cuando los tomatierras los estaban sacando en los terrenos privados que están frente al Country Club, denunciaron públicamente que apoyaron las marchas y demás concentraciones del oficialismo, además de misiones para quitar los tranques de los autoconvocados, a cambio de no ser desalojados de las propiedades.

Pero cuando el régimen de Daniel Ortega logró su cometido de levantar los tranques, se olvidó de su promesa y empezó con el desalojo de los precaristas. En Managua se ha hecho uso de maquinaria y trabajadores de la Alcaldía, con presencia policial.