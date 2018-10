El joven autoconvocado asesinado Denis Madriz Obando denunció asedio de los CPC en su barrio

El cadáver de Denis Madriz Obando aún no había sido depositado en su sepulcro en el Cementerio Periférico, al este de Managua, cuando la Policía Orteguista (PO) ya había resuelto el caso y capturado a los “sospechosos” del crimen. Rapidez que genera suspicacia, sobre todo, porque la víctima tenía meses denunciando amenazas en su perfil de Facebook y asedio de las temidas camionetas Hilux.

“A mi casa pasaron tomándole fotos (en) una Hilux. Si alguien de mi familia o a mí me pasa algo, hago responsable al CPC (Consejo del Poder Ciudadano) de mi cuadra”, escribió Madriz en su cuenta de Facebook el 15 de junio.

Posteriormente continuó denunciando las arbitrariedades de la dictadura, publicando fotos de sus participaciones activas en marchas y compartía su pesar por el asesinato de otros jóvenes, entre ellos Matt Romero, quien fue asesinado de un balazo en el pecho durante una marcha azul y blanco a finales de septiembre.

Sin embargo, la Policía, en momentos cuando se realizaban los funerales, apareció con su versión, que debido a la parcialidad de ese cuerpo armado, es puesta en tela de juicio.

Pese a que el joven habría fallecido la madrugada del 30 de septiembre, fue hasta cuatro días después del hecho que se dio a conocer sobre este crimen.

Madriz apareció el miércoles en el Instituto de Medicina Legal (IML) con dos tiros en el tórax, situación similar a la de otros jóvenes autoconvocados que han aparecido muertos en dicho instituto.

La PO dice que el móvil del crimen contra Madriz fue el robo y para ello presentó a Israel Augusto Madrigal Vallecillo y Walter José López Martínez, alias Walterín, como sospechosos de haber participado en el asesinato.

Según la versión policial, la víctima e Israel, uno de los sospechosos, asistieron a la fiesta de cumpleaños de la joven Clodobina Patricia Ruiz Alanís, en la Colonia Centroamérica, el pasado 29 de septiembre. Ahí tomaron licor y se retiraron a eso de las 10:00 p.m. con dirección a una discoteca, de donde salieron a eso de la 1:00 a.m. del 30 de septiembre y fueron a un motel, ubicado en el barrio Jonathan González.

Israel salió del lugar y se trasladó a su casa, ubicada en la comarca Los Vanegas, Carretera a Masaya, en el taxi blanco placa M06714, conducido por Víctor Martínez. Posterior a ello, Denis —la víctima— salió del motel y se dirigió hacia el barrio Jorge Dimitrov, donde supuestamente fue asaltado por varios sujetos, pero al resistirse, uno de ellos le disparó en la parte izquierda del tórax y después se dio a la fuga.

Mientras tanto Alfredo José Madriz, padre del joven asesinado, confirmó que su hijo asistió a la fiesta de una amiga el sábado 29 de septiembre, desde ese día no supieron más de él. Al principio la familia no se preocupó, pero al paso de los días se alarmaron y comenzaron a buscarlo. Madriz dijo además que desconoce cómo su hijo llegó hasta el barrio donde recibió los disparos.

“A Medicina Legal fue mi esposa pero ahí no le dieron mucha información, solo que lo llevaron del Hospital Manolo Morales y que tenía un tiro, ahí llegó mi esposa a verlo (identificar el cadáver) y dice que tiene dos tiros en el pecho”, expresó el padre del joven.

Familia no hizo denuncia, pero Policía dice que sí

El segundo jefe de la Policía de Managua, comisionado general Sergio Gutiérrez, manifestó que como parte de las investigaciones recibieron la denuncia de la madre de la víctima, Ada Obando Olivares. También cuentan con la inspección de la escena del crimen y con la captura de los sospechosos. Destacó que Walter López tiene múltiples antecedentes, pero no explicó cuál es su relación con el crimen de Madriz Obando.

Por otro lado, los familiares de la víctima afirmaron que no han presentado ningún tipo de denuncia debido a que no quieren tener más problemas con los simpatizantes del régimen. Además, no descartaron que el crimen del joven esté vinculado con su participación en las protestas, aunque le restaron importancia a las denuncias de la víctima en las redes sociales.

“Creo que (la denuncia en Facebook) fue algo apurado, la verdad es que a él (la víctima) le dijeron que pasaba una camioneta tomando fotos a un rótulo que tenemos en la casa y puso eso”, confió el progenitor de la víctima.

Al ser consultado sobre si denunciará ante la PO, dijo: “No, no, porque no podemos, no sabemos cómo fue, no podemos acusar a nadie… creo que con el tiempo vamos a saber y vamos a ver qué hacemos”.

La familia del joven se ha mostrado temerosa desde que conocieron del crimen, tanto así que la madre de este el 3 de octubre, cuando el cadáver del joven fue llevado a su casa, se negó a brindar detalles de lo que le habían dicho en Medicina Legal.

Tía: Lo estaban asediando

Azucena Obando, tía de la víctima, explicó que Denis estudiaba en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y era su compañero en las protestas contra el régimen, por lo que no descarta que el crimen esté relacionado con la represión que ha emprendido la dictadura contra los manifestantes.

“A él lo estaban asediando porque vivía con su teléfono contando todo y parece que lo tenían chequeado. Lo tuve una vez en la casa, pero se me volvió a ir… un día estaba la Policía frente a la casa y lo escondimos”, dijo.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en su cuenta de Twitter escribió: “El joven Denis Madriz, que soñaba con una Nicaragua libre y democrática, fue secuestrado y asesinado a sangre fría. ¡Nicaragua sigue sangrando! ¡Cuánta tristeza, cuánta impotencia! Basta ya. A su madre y familiares mi cercanía en el dolor y mis oraciones por ellos”.