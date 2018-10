" " Escrutinio mundial a la fortuna del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Mientras la Casa Blanca señaló este viernes a través de un comunicado que el anuncio del Departamento del Tesoro de mayores controles para evitar que el régimen orteguista o allegados introduzcan dinero ilegal en el sistema financiero estadounidense es una “señal contundente” de que el presidente Donald Trump no tolerará abusos ni corrupción de Daniel Ortega y allegados, especialistas explicaron que dicha medida trasciende a la banca mundial.

Según especialistas, los bancos a nivel mundial que tengan vínculos con el sistema financiero de Estados Unidos deberán implícitamente alinearse a esa exigencia, lo que se convierte para la fortuna del régimen y sus allegados en una cárcel financiera internacional.

El jurista y exasesor del Congreso, Jason Poblete, explicó que dicha alerta emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), obedece a la continuidad de la política de sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra la dictadura de Daniel Ortega, por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

FinCEN emitió el 4 de octubre una alerta a las instituciones financieras de los Estados Unidos ante el creciente riesgo que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar o transitar en el sistema financiero estadounidense.

En ese sentido FinCEN prevé que “figuras políticas extranjeras de alto rango, vinculadas con el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega, podrían reaccionar al percibir la posibilidad de mayor escalamiento al conflicto social en Nicaragua, posibles sanciones u otros factores, movilizando activos de las cuentas que tienen en Nicaragua hacia otros sitios. Estos activos podrían ser resultado de maniobras de corrupción y podrían ser enviados a cuentas en Estados Unidos o incorporarse a mecanismos de lavado de dinero empleando para ello el sistema financiero estadounidense”, expresa el comunicado.

Riguroso escrutinio

El experto sostiene que la alerta indica a la banca estadounidense y sus corporaciones en el mundo que deben realizar un escrutinio más elevado dirigido a las “transacciones que entran y salen de Nicaragua”.

Para Poblete, se trata de una medida muy seria y con un impacto extenso para “salvaguardar el sistema financiero internacional y promover la seguridad nacional”. Dicha movida obliga a los bancos bajo sigilo bancario sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades. Es una herramienta que se utiliza a través del sistema de la banca internacional para alertar sobre actividades financieras de dudoso origen.

“Cualquier banco en el mundo que acceda a la banca estadounidense pudiese ser impactado por esta medida. Eleva el reconocimiento de que está ocurriendo un problema en Nicaragua. Es la continuidad de la política de sanciones al régimen de Ortega, y el mensaje es que hay un gobierno corrupto que está violando los derechos humanos. Cautela indicada para transacciones que involucren Nicaragua”, apuntó el jurista.

De hecho, en Nicaragua distintos economistas explicaron a LA PRENSA que dicha alerta impactará los costos de operación de los bancos no solo locales sino también de Centroamérica, porque deberán aumentar los controles para no incurrir en violaciones que dañen sus relaciones con el sistema financiero de EE.UU.

También cerco a fondos Albanisa

Para Poblete con esta medida la administración del presidente Donald Trump también podría estar implementando una estrategia para aislar el sistema económico de Alba de Nicaragua SA (Albanisa), la subsidiaria de Petróleos de Venezuela (PDVSA), señalada de vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Una estrategia que probablemente irá “más allá de Albanisa para captar todos los tentáculos de dichas fuentes económicas que han sido nefastas para la financiación de regímenes en las Américas”, recalcó Poblete.

El régimen de Ortega ha recibido más de cuatro mil millones de dólares provenientes de la ayuda petrolera venezolana, fondos que Ortega maneja fuera del Presupuesto General de la República.

La alerta de FinCEN indica a la banca que los reportes deberán realizarse “cuando identifiquen el posible uso indebido de fondos públicos nicaragüenses o fondos que podrían proceder de la corrupción política asociada con figuras políticas extranjeras de alto rango, vinculadas con el régimen de Ortega”.

A través de una declaración escrita el director de FinCEN, Kenneth A. Blanco, catalogó al régimen de Ortega de represivo y corrupto, al que señala de enriquecer de manera ilícita a sus miembros y colaboradores, “robando y quitando a los ciudadanos nicaragüenses los recursos y el dinero que les pertenece. Este régimen está perpetrando abusos de derechos humanos en respuesta a protestas ciudadanas”, expresó.

“Ante las características opresivas y el comportamiento corrupto del régimen de Ortega, y el consecuente conflicto social en Nicaragua, diversas personas y empresas asociadas o vinculadas con el régimen de Ortega podrían intentar sacar de Nicaragua activos vinculados con la corrupción”, dijo el funcionario.

En ese sentido indica que las instituciones financieras de Estados Unidos constituyen una importante línea de defensa contra los fondos provenientes de la corrupción que puedan circular en el sistema estadounidense, “advertimos a nuestros socios en el sector financiero que deben estar muy atentos”.

Además la alerta del Departamento del Tesoro es parte de las medidas que Poblete considera Estados Unidos irá implementando paulatinamente contra la dictadura de Daniel Ortega, esto independiente del proyecto de Ley S.3233, que es la fusión de la Nica Act y la Ley de derechos humanos y anticorrupción 2018, una iniciativa legislativa

de sanciones dirigidas al régimen sandinista, pendiente de su aprobación en el poder legislativo.

Poblete sostiene que la administración Trump y el Congreso están en una misma línea dirigida a enviarle “un mensaje a Ortega y su camarilla que el acceso a este mercado (financiero) va a estar más controlado y si quieren continuar el acceso al mismo tienen que respetar las Leyes”.

Trump no tolerará abusos de Ortega

La embajada de Estados Unidos divulgó este viernes un comunicado emitido por el área de prensa de la Casa Blanca donde señaló que el aviso emitido por la Red Contra los Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) “es una señal contundente de que el Gobierno del Presidente Donald J. Trump no tolerará el persistente uso indiscriminado de actos de violencia, tácticas represivas y corrupción por parte del régimen de Ortega, que han agravado la situación económica del pueblo de Nicaragua”. Es por ello que “Estados Unidos insta a que se reestablezcan de manera pacífica la democracia y el estado de derecho en Nicaragua”.

A criterio de Jason Poblete las sanciones del Gobierno de Trump apuntan a no repetir los errores que se cometieron en Venezuela.

“Si se hubiese adoptado en Venezuela esta estrategia (sanciones individuales, económicas y comprensivas), no estuviese sumergida en el conflicto que tiene hoy, no se están repitiendo los errores de (los expresidentes George) Bush y (Barack) Obama, con Venezuela, eso no se está repitiendo con Nicaragua, que es utilizar las herramientas de sanciones individuales y las económicas, es de no hablar tanto, sino que hacerlo”, sostuvo.