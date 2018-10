" " Jorge Mejía: "Si fuera presidente por un día echaría preso a unos 10 corruptos"

Jorge Eduardo Mejía Peralta tiene 46 años y es originario de Managua. Estudió Periodismo en España, pero se ha desarrollado como fotógrafo profesional desde el 2006. Y no se pierde ninguna de las marchas contra el régimen Ortega-Murillo. Confiesa que le gusta estar solo y es muy bueno cocinando, lo que mejor prepara son las pastas.

¿Se desvela mucho?

No. Duermo a las 11:00 p.m., me levantó a las 7:00 a.m.

¿Qué personaje nicaragüense le gusta?

Mi papá (el cantautor Carlos Mejía Godoy).

Si fuera presidente por un día, ¿qué haría?

Echaría preso a unos diez corruptos.

¿Qué tan bueno es cocinando?

Muy bueno. La pasta es lo que mejor preparo.

¿Qué es lo más feo que ha fotografiado?

A la Rosario Murillo.

¿Qué le diría a un extraterrestre?

Quédense.

¿Qué le pone nervioso?

Tomar fotos. Que se me puedan escapar detalles.

¿Le gusta estar solo?

Sí. Me gusta el silencio, leer.

¿Se baña todos los días?

No.

¿Sin que prenda de ropa no puede salir de casa?

Calcetines.

¿Canta en la ducha?

No. Tengo prohibido cantar, porque canto pésimo.

¿Qué lo hace enojar?

La mentira.

Un libro.

La tregua, de Mario Benedetti.

¿Algún miedo o fobia?

Al Chipote.

Si hubiese sido el primer hombre en la luna, ¿qué hubiera dicho?

No es de queso.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Conocer tanta gente.

Un mensaje para Nicaragua.

Hay que seguir luchando. Parece difícil pero hay que seguir.