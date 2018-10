" " Universidades públicas de Nicaragua expulsan a estudiantes, para luego entregarlos a la Policía Orteguista

Mientras la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) continúa expulsando estudiantes y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se alista para realizar un proceso similar, los universitarios temen que las expulsiones sean la forma de las autoridades para entregarlos a la Policía Orteguista.

Un estudiante de la UNI, quien no quiso revelar su identidad, explicó: “Como nos van a dar de baja en estos días, (que la universidad ha convocado para regresar a clases) la Policía ya va a tener nombres y caras, porque hay una denuncia ante la Fiscalía, esa acusación no la han dado de baja a pesar de que el viejo (el ex secretario general de la UNI, Diego Muñoz) ya se jubiló”.

La desconfianza de los estudiantes se debe a que muchos de los universitarios que fueron expulsados de la UNAN-Managua han sido capturados por la PO y presentados días después como terroristas. Además, algunos jóvenes han sido secuestrados por paramilitares, como es el caso del universitario Álvaro Briceño, quien días atrás fue expulsado de la UNAN-Managua donde cursaba el quinto año de Ingeniería Electrónica.

Martha Manzanares, madre del universitario secuestrado, asegura que lo buscó en múltiples lugares y fue hasta la semana pasada que la Policía Orteguista le confirmó que tienen al joven encerrado en la Dirección de Auxilio Judicial, el Chipote, pero ella no había podido verlo y no sabe por qué lo tienen preso.

“Yo siento que es una injusticia y prácticamente un secuestro porque es el colmo que teniéndolo ellos… vengo aquí (al Chipote) y me dicen que no está, yo lo busqué por todas las estaciones de la Policía y en ninguna me daban respuesta, hasta que se les antojó me dijeron que aquí estaba. Yo siento que esa es una violación a los derechos humanos, una detención ilegal”, expresó la madre del universitario.

De igual forma, Manzanares cuestionó la forma en que fue raptado su hijo por un grupo de paramilitares el pasado 1 de octubre. El momento del secuestro quedó grabado en un video, donde se ve que el joven está haciendo una llamada telefónica cuando se le acercan dos camionetas doble cabina: de una baja un paramilitar encapuchado y armado, y de la otra un policía orteguista con el rostro cubierto y un arma en la mano.

Universidades están coludidas

El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, manifestó que las expulsiones y posterior detención de los estudiantes evidencian que las autoridades universitarias están coludidas con los poderes del Estado y la autonomía universitaria ha quedado en el cesto de basura.

“Desde hace muchos años en nuestro país se perdió la autonomía universitaria, es así que las autoridades del partido (gobernante) toman las decisiones en las universidades estatales y por lo tanto hay una colusión entre las autoridades administrativas de las universidades y las autoridades policiales para poder detener y procesar a estudiantes que protestan por violaciones a la autonomía universitaria”, manifestó Cuevas.

“Mucha gente dice que en nuestro país es peligroso ser joven, yo agregaría que es aún más peligroso ser estudiante porque las autoridades ven a alguien con una mochila y comienzan a perseguirlo, a detenerlo y a vulnerar sus derechos a la integridad física”, agregó el defensor de los derechos humanos.

Policía Orteguista en cacería de jóvenes

Los secuestros de jóvenes por parte de la Policía Orteguista parecen no terminar. De diferentes partes del país se siguen conociendo nuevos casos. A las víctimas, la Policía les sigue imputando delitos sin que medie una investigación para ello.

Recientemente, el régimen Ortega-Murillo acusó de terrorismo a ocho jóvenes estudiantes de la UNAN-Managua. Entre ellos está Jonathan López, integrante de la Articulación de Movimientos Sociales y de la Alianza Cívica.

Con López son treinta los integrantes y colaboradores de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) Nicaragua que han sido detenidos de forma arbitraria en menos de un mes, de acuerdo con el registro de los movimientos sociales en el país. Diez de los detenidos ya han sido presentados por la Policía como terroristas.