Dantos desconocen a Wilton López y vencen al Bóer en primer juego de la final

Un brutal ataque de nueve carreras, seis de ellas al ex bigleaguer Wilton López, en el segundo inning, dirigió a los Dantos a una categórica victoria de 9-2 sobre el Bóer, en el primer juego de la Serie Final del Pomares, la noche del martes en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

Wilton era considerado un factor de seguridad, pero la Maquinaria Roja destrozó los cálculos previos, mientras que en la otra acera, el Bóer no pudo hacer mucho frente a Jorge Bucardo, quien en la final de 2016 derrotó dos veces a la tribu, y ahora los volvió a doblegar.

Los Dantos insinuaron su gran noche con el madero al conectar par de sencillos en el primer episodio, pero fue hasta en el segundo que pudieron sincronizar.

Después de un out, Rafael Estrada prendió la mecha con hit y Ramón Flores siguió con doblete. Holman Miranda entregó el segundo out y Wilton parecía escapar, pero Benjamín Alegría siguió con triple remolcador de dos y tras golpes consecutivos a Omar Mendoza y Darrell Campbell, Ofilio Castro impulsó dos con un imparable que explotó al ex bigleaguer nica de los Astros de Houston y Rockies de Colorado.

El relevista Fulvio Delgado le echó más leña al fuego, al dar boleto intencional para esquivar a Jilton Calderón, mientras Ronald Garth seguía con doble remolcador de dos. Estrada, con su segundo hit del inning, produjo dos más, y Flores completó el racimo de nueve también con su segundo cohete del episodio.

De ese 9-0 el Bóer no se pudo recuperar y lo más que pudo hacer fueron dos carreras ante Bucardo en el cierre del tercero, por un imparable de Wuillians Vásquez que llevó al plato a Kenni Alegría y a Edgard Montiel.

El marcador se congeló a partir de ahí, pero no sobró la emoción. Montiel hizo una grandiosa atrapada en la esquina caliente lanzándose a su izquierda por una línea de Jilton Calderón. Omar Mendoza le robó un extrabases en el bosque izquierdo a Vásquez y lo mismo hizo Bismark Rivera en lo profundo del jardín central sobre una línea bestial de Mendoza.

El segundo juego de la serie será el jueves, de nuevo a las 6:30 de la tarde en el Dennis Martínez, con Gustavo Martínez como abridor de los Dantos y Fidencio Flores por el Bóer.

Los mejores

Jorge Bucardo fue el ganador, con labor de 6.2 entradas de cuatro hits, dos carreras, tres bases, dos golpes y tres ponches. Lo relevaron Claudio Hernández y Jabier Herrera.

Perdió Wilton López. a quien en 1.2 entradas le dieron seis hits y le anotaron seis carreras, contando además dos golpes y un ponche.

Los Dantos conectaron 16 hits, 11 de ellos en los primeros tres innings.

Ofilio Castro se fue de 5-3 con dos remolques, Rafael Estrada y Ronald de 5-2 con par de impulsadas cada uno y Benjamín Alegría con un triple productor de dos. Holman Miranda estuvo de 4-3 con una empujada.

El Bóer fue limitado a cuatro hits.