" " Fiscalía pide 28 años de cárcel para tres dirigentes universitarios

La Fiscalía pidió 28 años de cárcel para los universitarios Hansell Vásquez Ruiz, Kevin Rodrigo Espinoza y Marlon Fonseca Román, integrantes del Movimiento Universitario 19 de Abril, tras ser declarados culpables de terrorismo y otros delitos en perjuicio de la Radio Ya y el Estado de Nicaragua, por el Juez Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, Melvin Vargas.

Por terrorismo, la Fiscalía pidió la pena máxima de 20 años de cárcel, por tráfico de armas pidieron seis años de prisión y dos por entorpecimiento de servicios públicos. Todo por protestar contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las madres de los procesados estaban plantadas en las afueras de los juzgados y manifestaron que ya esperaban dicho fallo de culpabilidad, porque saben que el trato para manifestantes azul y blanco en los juzgados es el mismo: “hermetismo, violación de derechos, culpabilidad y condena”, dijo Brenda Gutiérrez mamá de Rodrigo Espinosa.

Después del fallo de culpabilidad, basado en las declaraciones de policías, el judicial pasó al debate de la pena donde la Fiscalía pidió 28 años de cárcel por terrorismo, tráfico de armas y municiones, entorpecimiento del servicio público y homicidio frustrado en perjuicio de trabajadores de la Radio Ya.

La lectura de sentencia quedó programada para el 12 de octubre.

“Este proceso ha sido ilegal, arbitrario desde el momento que fueron secuestrados por paramilitares. Las audiencias han sido herméticas no nos han dejado estar presentes en ninguna, violando nuestros derechos y los de los muchachos. Han presentado testigos falsos en el juicio”, agregó Gutiérrez.

Por su parte, Liliam Ruiz, mamá del líder estudiantil Hansell Vásquez Ruiz, expresó que ya se espera este fallo porque no confía en el sistema de justicia de Nicaragua.

“No hay confianza en sistema judicial”

“No tenemos confianza en el sistema judicial de nuestra nación, por como están actuando, se nos han violado nuestros derechos, los juicios son orales y públicos y públicos es lo que menos tienen. Es un juicio amañado busquemos por donde busquemos. El día de la quema en las afuera de la radio, los muchachos estaban en mi casa, pero como soy su mamá no me aceptan como testigo ni me toman en cuenta. Nuestros hijos no son culpables de esas falsedades”, expresó Ruiz.

Aura Lila Román, mamá de Marlon Fonseca Román, expresó que su hijo le dijo que el presidente quería que salieran los jóvenes de la cárcel con las edades de sus abuelos. “Quieren condenar el futuro de esta nación porque las penas máximas que están dando es para que salgan viejitos”, dijo Román.

A los jóvenes se les atribuye la construcción de barricadas en al menos de 12 puntos del país, entre ellos varios barrios y municipios de Managua; barrios y municipios de Masaya y Carazo) donde supuestamente los tres jóvenes ayudaron a montar tranques y distribuían armamento de fabricación artesanal (morteros).

También los señalan de haber causado el incendio en dicha radio el pasado 28 de mayo, cuando supuestamente estudiantes pretendían tomarse la Universidad Nacional de Ingeniería y hubo represión de parte de la policía orteguista y algunos enmascarados tiraron morteros hacia la radio.

En el caso de Espinoza Rodríguez,el joven tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ser “objeto de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia”.

