" " La transición inconclusa

Con el gobierno de doña Violeta se inició lo que se denominó “la triple transición”: de la guerra a la paz, de una economía estatizante a una economía libre de mercado y de la dictadura a la democracia. Las dos primeras transiciones fueron un éxito: hoy no existe una guerra ya que no hay dos ejércitos en lucha armada (lo ocurrido en estos meses es una masacre) y predomina la economía libre de mercado. La tercera transición terminó fracasando.

Pasar de la dictadura a la democracia sigue siendo una tarea pendiente.

En la transición de 1990 influyó el derrumbe de la Unión Soviética en 1989. Se produjo un efecto dominó que indujo a cambios sustanciales en los países comunistas de la Europa Oriental y también en Nicaragua. Joaquín Villalobos —excomandante del FMLN en El Salvador— sostiene que hoy hay otro efecto dominó: el hundimiento económico de Venezuela es la causa de la crisis en Nicaragua. No compartimos esa tesis. Lo económico ejerce influencia, pero no es la causa determinante de la crisis. Tampoco lo fue el incendio de Indio Maíz o el caso del INSS.

La causa determinante de lo ocurrido es la ausencia de democracia: la existencia de una política de Estado de concentrar el poder absoluto y de no permitir en 11 años el ejercicio del derecho constitucional a las protestas cívicas ciudadanas. La represión trágicamente escaló de los garrotazos utilizados por 11 años, a las balazos y crímenes de los meses recientes. En cualquier país civilizado un problema como el del INSS no produce una matanza. La democracia es la manera civilizada de resolver los conflictos económicos, políticos y sociales que siempre existirán en cualquier país. Como no tenemos democracia, hemos retrocedido de la civilización a la barbarie.

Aunque parece difícil, la necesaria transición a la democracia es hoy relativamente menos difícil que la “triple transición” de 1990. A diferencia de la década del ochenta, nadie plantea hoy una lucha armada. La resistencia ciudadana es pacífica. Adicionalmente, a diferencia de la década del ochenta, no existe hoy una lucha ideológica entre “izquierda” y “derecha”. Como resultado del derrumbe de la Unión Soviética en 1989 y el fracaso en Venezuela del llamado “Socialismo del Siglo XXI” de hecho existe un consenso tácito por una economía libre de mercado.

Inclusive el gobierno actual ha continuado con las políticas “fondomonetaristas y neoliberales”.

La dictadura sandinista de los ochenta pudo prolongarse por varias razones. Primero. La utopía en esos años de “construir el socialismo”, fue un factor motivacional de la izquierda de ese entonces. Hoy la “izquierda” no existe. El único objetivo del FSLN es el poder. Segundo. El gobierno sandinista recibió una ayuda económica masiva de los países socialistas de aquella época. Tercero. Se utilizó el impuesto-inflación. En una economía y un sistema financiero no dolarizado, el uso de la maquinita de imprimir córdobas le permitió al gobierno financiarse, aún a costa de una hiperinflación.

Aunque hoy no hay lucha armada, la fragilidad de la economía, no hace sostenible ningún conflicto de largo plazo. El socialismo se derrumbó y ni Rusia ni Venezuela están en condiciones de financiar a Nicaragua. Tampoco se puede recurrir al impuesto-inflación. Con una economía y un sistema financiero dolarizado, si se imprimen córdobas sin respaldo, además de inflación y devaluación, se agravaría la fuga de dólares y se profundizaría la crisis económica.

Con una grave escasez de dólares la economía no puede funcionar. Adicionalmente, la Nica-Magnitsky no dejará muchas opciones para evitar un mayor derrumbe económico. La única salida es el diálogo. Es necesario finalizar la transición inconclusa.

