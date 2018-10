" " Bradley Cooper camaleónico en su nueva película, Nace una estrella

Es la primera vez que el actor Bradley Cooper se pone tras las cámaras, pero no solo eso dirigió, también coescribió y protagonizó su nueva película A Star is Born (Nace una estrella), en la que actúa junto la cantante Lady Gaga.

Sabía que iba a ser una largo camino, desde el principio me di cuenta de que sería algo“maravilloso y exigente pese a la cantidad de trabajo que tenían por delante”, reconoce el actor

Esta película se estrena este jueves 11 de octubre en todas las salas de cine nacional, mientras tanto te dejamos una entrevista que Warner Bros le realizó a Bradley Cooper.

Has afirmado que tu sueño era dirigir una película. ¿Por qué piensas que éste fue el momento correcto y porqué Nace Una Estrella?

¡Totalmente! Yo siempre pensé y soñé en dirigir. Pero tengo que confesar que tenía mucho miedo de hacerlo y al mismo tiempo sabía que solo podría hacerlo cuando encontrarla la historia que me naciera de corazón, contar. Y en mi mente siempre tenía esta loca idea: Clint Eastwood esperó hasta que tenía cuarenta años y logró un gran éxito a esta edad. Así que yo sabía que desde que no me tardara tanto en decidir, iba a llegar el momento que realmente sintiera que debía hacerlo. Con Nace una estrella sentí que era el momento: quería contar una historia de amor y estaba listo para esto.

¿Qué tanto pudiste identificarte con tu personaje de Jack?

Siempre que interpretas un personaje, al menos en la forma como me enseñaron, buscas todos los aspectos personales que tienes similares al personaje, para que no tengas que actuar. Así pude identificarme con Jack. Pero igual había aspectos muy diferentes de los dos. Ni Jack tiene cosas mías, ni yo tengo aspectos del personaje. Lo que hice fue un proceso de trabajar juntos y prepararme por dos meses seguidos. No hicimos nada más por dos meses sino trabajar juntos en nuestros personajes. Y ese es el elemento clave que nos permitió disfrutar mucho la grabación y ser tan libres.

¿Por qué crees que es tan exitosa esta historia de Nace una estrella y qué es lo diferente de tu propuesta como Director?

Es una historia que para los espectadores sigue siendo interesante, aunque yo considero que todas las historias tienen su lado exitoso. Ésta en particular porque es una historia de amor, que trasciende lo inmemorable y creo que todos los seres humanos por nuestra naturaleza, nos identificamos con las historias amorosas. En el caso de esta versión de Nace una estrella, realmente es diferente de varias maneras, específicamente con los personajes. Es decir, el personaje de Jackson Maine es diferente del personaje de Norman Maine y Ally (Campaign) es muy iferente de Esther Blodget. Además, la película trata sobre sus familias, y el padre, y el hermano, y el amigo. Entonces más o menos estábamos explorando otras cosas.

Un tema recurrente en la película es buscar en el interior de uno mismo y reinventarse, ¿cómo lo haces en tu vida diaria?

Trato de aplicarlo activamente todos los días. El otro día hablaba con mi equipo sobre los próximos proyectos que vamos a hacer y decíamos: recordemos cada día de no vivir y pensar solo en los resultados, sino en lo que realmente queremos decir con el contenido que creamos, y encontrar una manera de decirlo que sea creíble y que estés convencido que es así para ti también. Porque si no trabajas a partir de eso, si no trabajas en cada lugar profundo, entonces resultaría artificial y cerebral y la única forma de saber cómo crear arte es realmente apartarte y dejar que llegue a ti y realmente no empieza conmigo; realmente nos convertimos en un barco para ello; esa es la forma como yo experimento la creación del arte.

Aquí tráiler de la película: