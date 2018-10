" " Rehabilitación de la Pista Juan Pablo II empezará hasta 2019

Con un año de retraso. Así empezará la rehabilitación de la Pista Juan Pablo II al no ejecutarse las primeras obras en este año sino hasta en el 2019, porque es cierto que todavía no llega diciembre pero no están listos los pliegos de bases y condiciones de la licitación pública.

Según información reciente del régimen de Daniel Ortega, la licitación del proyecto se dividirá en tres contratos, que se otorgarán a las empresas participantes en el proceso el cual no debería de durar más de tres meses con las correspondientes ofertas económicas y técnicas.

El proyecto abarca los 9.55 kilómetros lineales de la Juan Pablo II (que inicia en el 7 Sur y finaliza en los semáforos de plásticos Robelo) y además de construir más carriles para vehículos, ciclovías y puentes peatonales, se sellarán algunas secciones de cauces y se erigirán cinco pasos a desnivel (rotonda El Periodista, Enel Central, rotonda Rubén Darío, rotonda Cristo Rey y plásticos Robelo).

Los trabajos viales estaban previsto a iniciar en el último trimestre del 2017 o a más tardar en 2018, pero la crisis sociopolítica ha sido una de las razones para retrasarse con los estudios finales y el lanzamiento del concurso.

Importancia de la rehabilitación

Rehabilitar la Juan Pablo II no es cuestión de lujo sino de necesidad porque es el anillo vial más importante de la ciudad, al cruzarla de oeste a este y enlazarse con la Carretera Sur, Carretera a Masaya y Carretera Norte.

Las obras se desarrollarán tras conseguir dos préstamos millonarios, uno con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el otro con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Ambos créditos fueron aprobados por la Asamblea Nacional y el Concejo Municipal de Managua.

Las autoridades locales han adelantado que del 7 Sur a la rotonda Cristo Rey la Pista será de diez carriles y que de ese punto hasta los plásticos Robelo en ocho carriles.

Indudablemente serán afectadas las propiedades privadas, de uso habitacional y comercial, y por tanto la comuna ha contemplado un plan de compensación.

A punto del colapso

En un diagnóstico que realizó la Alcaldía de Managua en la Pista Juan Pablo II, se conoció que unos 47,000 vehículos circulan a diario por ese eje vial, el cual presenta un serio deterioro en la parte donde su pavimento es asfalto.

El estudio arrojó que el asfalto tiene fisuras de piel de cocodrilo, transversales y longitudinales, y hundimiento en las bahías de buses a causa de la carga del tráfico y las lluvias.