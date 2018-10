" " Fidencio Flores intentará rescatar al Bóer en el segundo juego de la final

León perdió ante Rivas la Serie Final del año pasado, pero no por culpa de Fidencio Flores, quien ganó los dos partidos que le tocó y demostró su jerarquía como tirador de primer orden en este beisbol.

Algo de eso espera demostrar Fidencio con el Bóer frente a los Dantos, esta noche (6:30 p.m.) en el segundo juego de la Serie Final de esta temporada, que comenzó con una paliza de la Maquinaria Roja 9-2 en el primer desafío.

Los Dantos se fueron encima de Wilton López y construyeron una sonada victoria, que seguramente todavía tiene con la adrenalina alta a este equipo.

La cita es nuevamente en el Estadio Nacional Dennis Martínez, en donde Fidencio cruzará disparos con el veteranísimo Gustavo Martínez, quien en la semifinal ganó el partido que liquidó a la Costa Caribe e igual de importante fue que restauró la confianza que se ha tenido, tras haber fallado en su anterior salida.

Para el Bóer es una cuestión de borrón y cuenta nueva, pero también saben que están obligados a ganar. Si quedan abajo 2-0, están claros que será difícil recuperarse.

La tribu también lucha con el antecedente que los Dantos le han ganado cuatro veces sin perder en series de playoffs, incluyendo dos series finales. Todavía se recuerda con claridad la serie de hace dos años, que la ganó la Maquinaria Roja en seis partidos.

Lea además: Jorge Bucardo con balance de 3-0 ante el Bóer en series finales

No obstante, el Bóer de este año luce con mejores posibilidades que los equipos de 1987 y 2016 que sucumbieron ante los Dantos. De hecho, para la mayoría de entendidos, los mimados son ligeros favoritos en esta serie.

Los dos equipos batean mucho, pero los Dantos se robaron la inspiración en el primer encuentro con su operativo de nueve carreras en la segunda entrada. Eso desinfló por completo a la tribu.

Doblar del brazo de Wilton fue un gran golpe de los Dantos, quienes se demostraron a sí mismos que pueden descifrar a cualquier lanzador. Entonces la tarea de Fidencio no será fácil, pero nadie duda que tenga material para cumplir.

Sin variantes

El mánager del Bóer, Ronald Tiffer, dijo que no hará variantes en su alineación, porque un juego no es suficiente para provocar cambios dramáticos. En tanto, los Dantos no tienen necesidad de hacer ajustes, cuando todo le salió bien.

También: Omar Mendoza: “tengo ganas de seguir mejorando”

Antonio “Boricua” Jiménez y Tiffer buscan ganar su primer campeonato como mánager. Ya lo han hecho antes en otras facetas.

El dato

6-1 es el balance de los Dantos en los segundos juegos de las series finales, mientras que el Bóer tiene registro de 8-9.