" " Grupo musical La Calle ha sobrevivido a crisis y celebrará un año más de su fundación

Con una serie de conciertos de música del recuerdo de los ochenta y noventa de bandas de rock que presentarán en escenarios alternativos nocturnos y privados, el Grupo La Calle “festejará de manera casera” y en medios de la crisis que vive el país, el 18 aniversario de su fundación.

En los últimos casi seis meses bandas de rock, populares y de música clásica instrumental y coral han suspendido la mayoría de los eventos, y algunos de sus músicos han emigrado a otros países.

La Calle también sufrió su impacto: en agosto pensaban celebrar en grande su aniversario en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, pero fue suspendido.

Sobre esta dura realidad, el guitarrista Henry Dávila Palacios dijo que la crisis les afectó “su continuidad” laboral ya que algunos sitios nocturnos como Ruta Maya cerraron sus puertas. Pero han reprogramado este aniversario que será una “celebración casera” en sitios nocturnos y privados, dijo.

Repertorio de bandas renovado

Por su parte Erick Samayoa Valverde, director de La Calle, explicó que aprovecharon estos últimos meses de crisis para renovar su repertorio musical y se enfocaron en un revival de música de los años ochenta y noventa.

Al respecto, Dávila Palacios detalló que tocarán temas de bandas famosas como Enanos verdes, Elefante, Cómplice, Los prisioneros, The Police, The Doors, sin faltar The Beatles y Santana; también se apropiarán de ensambles musicales para armonizar diversos temas; y cerrarán con música de Soda Stereo.

Eventos nocturnos

Presentarán sus conciertos: sábado 13 de octubre a las 7:00 p.m., en Botánicos, situado de la Plaza Eclipse, contiguo al Hotel Holiday Inn. Y el 20 de este mismo mes en Fox Bar, kilómetro 14, Carretera a Masaya.

“La Calle siempre apuesta por la paz de donde venga”, expresó Dávila Palacios, quien recordó el reciente concierto “Rock 4 peace” que realizaron a inicios de mayo en Ruta Maya. Por lo que como músicos siempre se han mantenido unidos en sus propuestas musicales en torno al legado de John Lennon. También realizarán otro concierto el 8 de diciembre.

Reconocidos por música revival

El grupo La Calle surgió en el año 2000 con una propuesta de banda revival en homenaje a The Beatles. A lo largo de su exitosa carrera han participado en conciertos internacionales junto a figuras famosas como los Ángeles Negros y Héctor Ortiz (quien personifica a Elvis Presley); Chris Chacón, de la banda Revolution de Costa Rica, grupo Rosa Náutica de Honduras y el grupo canadiense The Pilots, entre otros.

En 2014, en Costa Rica junto a varias bandas homenajearon a The Beatles, y el año pasado representaron a Nicaragua junto a bandas centroamericanas en el concierto semana Beatles, en Guatemala.

Su labor ha sido reconocida en los dos últimos años como el “mejor grupo nicaragüense en el género de música revival”, expresó como orgullo Samayoa Valverde.