" " Renacimiento: muestra de arte por fin ve la luz después de casi seis meses de crisis en el país

Artistas plásticos y galerías de arte también han sido impactados por los estragos que ha dejado el alto nivel de violencia que Nicaragua ha vivido en estos casi seis meses de protestas de estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y de empresarios que han levantado su voz contra el régimen dictatorial de Daniel Ortega.

Galería Azul de Mi Museo Granada ha sido una de ellas, su directora María Antonieta Lugo dice que abrirán sus puertas con la exposición Renacimiento del pintor y arquitecto Constantino Hernández Tabora. Será inaugurada —si no se dan brotes de violencia en la ciudad— este domingo 14 de octubre a la 1:00 p.m., en Galería Azul de Mi Museo Granada.

Recordó que esta misma exposición estuvo guardada todo este tiempo y estaba programada para el 27 de abril, pero que fue “cancelada” porque en esos días iniciaron las protestas contra el Gobierno.

Para esta misma fecha también se iban a exhibir obras de la artista cubana Brenda García. Y para el mes de mayo tenía programada una exposición del escultor Miguel Ángel Abarca, pero ambas se “suspendieron”, lamentó la promotora.

Ante el alto nivel de inseguridad ciudadana, espacios como la galería del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, Casa de los Tres Mundos, Galería Códice, entre otros, se vieron obligados a suspender la mayoría de sus actividades culturales.

Por su lado, Lugo recordó que también la apertura de la nueva galería de arte Inmanti, del pintor Javier Sánchez, fue suspendida dos veces (en abril y mayo), y no hay fecha de reprogramación aún.

En su caso, la crisis afectó su estado anímico y no ha pintado, pero si se resuelve la situación espera poder presentar el año entrante una exposición sobre la mujer.

Muestra reúne personajes e iglesias

En estos meses no he pintado, con eso te digo todo, y no se vende nada”, dice Hernández Tabora, esperanzado en que esta dura situación que los artistas están pasando cambie.

El artista mostrará obras de personajes populares, folclóricos y del urbanismo colonial. El público podrá ver temas sobre el Güegüense, Ahüizotes y Toro Huaco, trabajadores y mercados.

Esta colección de obras fue trabajada en puntillismo y plumilla en tinta china; acrílicos con pincel y espátula, con hilos acrílicos y hoja de oro.

Además presentará una serie de iglesias emblemáticas de León, entre ellas la Catedral, el Calvario, Zaragoza, una procesión de la Virgen con la iglesia del santuario de la Merced de fondo, entre otras. Además casas antiguas del barrio indígena de Sutiaba, y otras de León, Granada y Masaya, explicó el artista.

70 años de vida y 37 en las artes

Nacido en León, un 20 de abril de 1948, Constantino Hernández realizó estudios de Arquitectura. Fue maestro de perspectiva y tinta china en la Escuela de Artes Plásticas Rodrigo Peñalba.

Hace 37 años realizó su primera exposición personal en una galería de arte del pintor César Izquierdo, en el Hotel Camino Real, en Guatemala.

También ha expuesto en el Teatro Nacional Rubén Darío, Alianza Francesa en Managua, Galería El Águila, Pinacoteca del BCN, y hace dos años en el Teatro Municipal de León. Y en numerosas muestras colectivas desde 1963 hasta el 2017.