" " Dictadura orteguista establece retención migratoria para los activistas Haydée Castillo y José Antonio Peraza

La Policía Orteguista liberó la tarde de este lunes a 26 de los manifestantes detenidos el domingo reciente en Managua y dejó a cuatro en la cárcel, según informó la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Antes de sacarlos de la prisión el Chipote, las autoridades informaron a Haydée Castillo y José Antonio Peraza que tenían retención migratoria.

Castillo es directora del Instituto de Liderazgo de las Segovias y Peraza dirige el Movimiento por Nicaragua.

Todos los capturados el domingo se disponían a participar en la marcha “Unidos por la libertad”, que saldría de la rotonda Jean Paul Genie hacia la rotonda de Metrocentro. Sin embargo, una avalancha de antimotines se dejó ir con lujo de violencia hacia donde estaban reconcentrados los manifestantes y los capturaron, ejerciendo una violencia desproporcionada.

Castillo fue detenida en el aeropuerto internacional de Managua.

Bajo investigación

Antes que dejaran en libertad a Castillo, una fiscal llegó a decirle que no podía salir del país porque la organización que dirige —el Instituto de Liderazgo de las Segovias— estaba siendo investigado por orientaciones del Ministerio de Gobernación bajo la Ley antilavado y terrorismo.

“Para mí fue una sorpresa que me hayan detenido en el aeropuerto, pero estoy clara que nada de lo que hacemos contraviene la ley. Las movilizaciones, las críticas al Gobierno, demandar la libertad de los reos políticos, todo es legal , pero sabemos que estamos en un régimen que ha roto con el marco legal”, dijo Castillo.

La defensora de derechos humanos agregó que la detención arbitraria que le hicieron a ella y a los demás manifestantes es arbitraria.

“Yo tengo compromiso desde los 13 años. Luché contra Somoza, defendí los derechos humanos en el gobierno de Violeta, de Alemán, de Bolaños y no tenemos porque dejar de luchar por los derechos humanos ahora. No vamos a abandonar a los reos políticos, aunque hayamos pasado esta situación compleja”, dijo Castillo.

La activista agregó que quizás la dejaron libre porque tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hay presión de organismos internacionales, pero igual fueron víctimas de la represión.

En el caso de Peraza, según confirmó la noche de este lunes, oficiales de Migración lo hicieron firmar una nota en que se le informó que tenía retención migratoria.

“No me dijeron por qué (tenía retención migratoria). Tenían lista el acta y me la leyeron. Me dijeron que la oficina de Migración le hace saber que tiene retención migratoria y yo me imaginé que me iban a liberar”, dijo Peraza en sus primeras declaraciones.

Peraza reiteró que los presos políticos en el país están en pésimas condiciones, pero en el caso de él no fue golpeado y lo sometieron únicamente a un interrogatorio en que le preguntaban por qué apoyaba a la Alianza Cívica y quién era el que lo financiaba.

Otros testimonios

La mayoría de mujeres capturadas el domingo estuvieron juntas en una celda de pocos metros cuadrados y las sacaban a interrogar cada dos horas, según las afectadas.

“Nos preguntaban lo mismo diferentes oficiales. Que quién nos financiaba, que quién convocaba, que si Lesther Alemán mandaba dinero”, agregó Ana Lucía Álvarez Vigil. Previo a la liberación de al menos 26 de los 30 manifestantes capturados en Camino de Oriente, sus familiares denunciaron la detención arbitraria ante organismos de derechos humanos, quienes se dispusieron a realizar escritos de exhibición personal por detención ilegal a favor de los detenidos.

La noche de este lunes se manejaba que los únicos que aún están presos son Orlando Antonio Luna Guevara, Juan Omar Escorcia Martínez y Róger Nicolás Cano Lara.

Este lunes también fueron liberados la ciudadana estadounidense Marcela Yali Martínez y su esposo Allan Jesús Cordero Ocón, de nacionalidad costarricense.

Denis Darce, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que los 38 arrestos fueron ilegales porque los manifestantes estaban en lugar privado y no obstruían ni el tráfico público ni a las personas.