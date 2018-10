" " Adriana Paniagua defiende la participación de Miss España en Miss Universo

Miss Nicaragua 2018, Adriana Paniagua, conversó con la periodista Greidys Gil del programa Suelta la Sopa, sobre si los concursos de belleza deben aceptar mujeres transgéneros como candidatas.

Paniagua, quien recientemente conoció a Ángela Ponce, la Miss España transgénero que competirá junto a ella en Miss Universo, manifestó que la considera “bella”. “Es espectacular, súper linda. Me parece una mujer segura, que sabe lo que quiere al estar participando en un concurso de belleza y así poder decirle al mundo qué es lo que ella quiere y piensa”, expresó durante la entrevista.

Al ser consultada sobre su posición de que los transgéneros compitan en concursos de belleza dijo que hoy en día el mundo está cambiando y evolucionando, y lo más importante es respetar las diferencias, las opiniones y las decisiones de los demás.

La reina de belleza nicaragüense que se encuentra preparándose fuertemente para Miss Universo, cuya final es el 16 de diciembre, en Tailandia, expresa que no hay necesidad de compararse con las otras participantes, “porque uno al final hace lo que uno cree y yo estoy enfocada en dar el 200 por ciento en Miss Universo, enfocada en lo que tengo que hacer y lo que voy a demostrar al mundo”.

Recientemente la directora de Mexicana Universal y Miss Universo 1991, Lupita Jones, realizó fuertes declaraciones sobre la participación de Ponce y Belguun Batsukh, Miss Mongolia, otra mujer transgénero que competirá en Miss Universo.

“Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo, porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones para todas. Debe ser una competencia en igualdad de características y de circunstancias, y no me parece correcto”, dijo Jones.