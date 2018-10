" " El desafío a la represión

Represión

La dictadura golpea. Mata. Más de 500 muertos en estos últimos seis meses. Hiere. Más de cuatro mil heridos. Tortura. Encarcela. Casi 500 presos políticos. Desparece. 1300 desaparecidos. Pero hasta la represión, con todo el dolor que implica, le está dejando de funcionar al régimen para controlar el descontento. Los presos políticos ya no llegan temerosos, arrepentidos o lloricosos a los juzgados. Al contrario, llegan desafiantes y orgullosos. ¡Hasta ríen contra sus verdugos! Nadie quiere ir preso ni ser torturado mucho menos que le maten, pero los ciudadanos en vez de quedarse callados en sus casas siguen reclamando sus derechos a pesar de los castigos advertidos en los comunicados policiales. Ortega no ha logrado imponer el miedo, y eso ya es mucho decir después de todo el dolor que ha causado.

Zombi

La respuesta de Daniel Ortega y los suyos a la crisis es: “Ustedes no saben a qué loco desafiaron. Se debieron haber quedado tranquilos como estaban antes del 18 de abril”. Lo que no se da cuenta Ortega es que el régimen que tenía hasta ese día de abril ya caducó. Es un producto vencido que solo daño puede hacer. Es un muerto que no se ha enterado que falleció y anda por ahí, como zombi, haciendo daño. No hay forma que reviva el gobierno que Ortega tenía, así a la fuerza. Perdió toda legitimidad y eso solo unas elecciones libres podrían devolverla.

¿Vos también?

La represión es tan grande y desproporcionada que Ortega se está pisando su propia cola. El domingo echó preso al hijo de uno de sus antiguos camaradas de armas, uno del grupo de cuatro que lo acompañó en el primer asesinato que cometió Ortega en 1967. Ese mismo domingo cayó preso un héroe de guerra sandinista, un médico que perdió una pierna cuando trataba de sacar a otro compañero de un campo de mina. También secuestró a uno de sus consuegros, o sea el padre de la pareja de uno de sus hijos. La represión está llegando a su propia casa. Daniel Ortega está solo.

Picos rojos

El movimiento de los picos rojos que se desató esta semana es un ingenioso método de protesta multipropósito. Se burla de los torturadores y carceleros. Es fácil e integrador. Y sobre todo, es definitivamente pacífico. Es una iniciativa feminista que encontró la forma de decirle al régimen: “Vos tenés las armas, podés hacernos daño, podés encarcelarnos, pero no tendrás nuestra alma ni nuestro miedo porque somos más y mejores”. Otra vez las mujeres al frente. En primera línea.

Unidad

La Nicaragua que existe ahora no le conviene a nadie. Ni siquiera a los simpatizantes de Ortega. Esta no debería ser una guerra ideológica, ni de partidos ni de grupos o movimientos sociales. Esta debería ser una guerra de principios. De lo correcto y lo incorrecto. Democracia o dictadura. Prosperidad o ruina. Libertad o sometimiento. Y debería ser suficiente trazar una línea imaginaria y que cada quien se acomode del lado donde mejor se sienta, sin pretender que todos los de este lado seamos sus iguales. Es buscar los puntos en común.

Boomerang

Lo que sucedió el domingo pasado demuestra que el régimen está derrotado. Estratégicamente derrotado. ¿Qué gobierno es aquel que tiene que recurrir al secuestro de ciudadanos para evitar que ejerzan sus derechos? Ya no tiene otra respuesta que la represión. Creer que la marcha del domingo pasado fracasó porque ni siquiera logró arrancar es orinar fuera del guacal. El sacrifico de 38 personas que fueron a dar a las mazmorras de El Chipote sirvió para poner en evidencia una dictadura acorralada y desesperada. La represión fue un boomerang contra el régimen. El impacto que tuvo la represión fue mayor que el que pudo haber tenido la marcha si solo la hubiesen respetado como por derecho le correspondía.